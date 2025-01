Grande Fratello: sei ex concorrenti ripescati, quattro rientreranno nella Casa, nessuno in nomination

Ieri sera, durante il ventiquattresimo appuntamento del Grande Fratello, il reality show ha riscritto le regole del gioco con un colpo di scena destinato a far discutere: sei ex concorrenti sono stati ammessi nel tugurio dei Lumina Studios, e giovedì sera quattro di loro saranno ufficialmente ripescati attraverso il televoto aperto a fine serata.

Helena Prestes torna in gioco: i fan esultano

I sostenitori della modella brasiliana possono finalmente gioire. La loro protesta, che ha persino raggiunto i maxischermi di Times Square a New York, ha avuto un impatto determinante sul destino di Helena e degli altri concorrenti eliminati. Dopo giorni e di pressioni e campagne social, la Prestes, grazie al televoto flash di ieri sera è stata inserita tra i sei ex concorrenti in lizza per il ripescaggio.

Gli altri coinquilini che vivono temporaneamente nel tugurio sono: l'attore spagnolo Iago Garcia, Jessica Morlacchi, che aveva deciso di abbandonare il gioco, Michael Castorino, Federica Petagna ed Eva Grimaldi. Quest'ultima, ironicamente, era appena stata eliminata dal gioco, risultando la meno votata tra i nove concorrenti in nomination la scorsa settimana.

Helena Prestes è la favorita a tornare nel tugurio

La notizia è stata rivelata da Alfonso Signorini in diretta, durante una serata che ha già cambiato la storia del programma. Il conduttore ha spiegato che il ripescaggio è stato introdotto per premiare le "dinamiche di successo" del reality e ha lasciato intendere che la decisione sarebbe stata dettata dal desiderio di offrire nuovi intrecci e colpi di scena. "Aspettatevi che molto presto alcune vostre vecchie conoscenze torneranno a vivere con voi," ha annunciato Signorini ai concorrenti ancora in gara, aggiungendo che non ci sarebbero state nomination nella puntata di ieri.

Grande Fratello, Alfonso Signorini annuncia un colpo di scena: i fan di Helena sperano nel ripescaggio

Alla fine della serata, il conduttore ha aperto il televoto per scegliere i quattro ex concorrenti che giovedì entreranno ufficialmente nella Casa. Questa decisione, rappresenta un'operazione strategica per riportare interesse attorno al programma, che nelle ultime settimane aveva subito un calo di ascolti e ravvivare le dinamiche all'interno della Casa, portando nuove tensioni e conflitti.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: gli ex concorrenti si preparano a rientrare nella Casa.