Grande Fratello: Helena Prestes e Lorenzo Spolverato si conoscevano? Amanda Lecciso svela tutta la verità

Nella casa del Grande Fratello, qualcuno potrebbe aver mentito sul proprio passato in comune. Il pubblico sta monitorando con particolare attenzione l'evoluzione del rapporto tra Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes. Il modello milanese e la brasiliana naturalizzata italiana, a quanto pare, si conoscevano già prima di entrare come concorrenti nel programma di Alfonso Signorini.

Lorenzo ed Helena: il mistero di un passato comune

Nelle ultime ore, sul web, si sono moltiplicate le segnalazioni riguardanti un possibile precedente rapporto tra la modella brasiliana e l'attuale fidanzato di Shaila Gatta. La prima a destare sospetti è stata Helena: qualche settimana fa, parlando con Jessica, ha dichiarato di conoscere molte cose su Lorenzo e di volerle rivelare solo alla fine del reality show.

Ieri è stato proprio Lorenzo a riportare la questione a galla. Parlando con Giglio, gli ha domandato preoccupato: "Ma tu sai qualcosa di più su me ed Helena fuori di qui?" Luca Giglioli (questo è il nome del parrucchiere emiliano) ha chiesto a cosa si riferisse, ma la regia ha rapidamente cambiato inquadratura.

Amanda Lecciso sa della precedente conoscenza tra Helena e Lorenzo

Nella stessa giornata, Amanda Lecciso ha aggiunto ulteriore credibilità alla vicenda. "Se Lorenzo ed Helena si sono sentiti fuori? Sì!", ha bisbigliato la sorella di Loredana a Tommaso Franchi, il concorrente appena rientrato dalla Spagna, il quale sembra aver consultato i social, parlato con gli autori e non si sa cos'altro.

Non è chiaro perché Lorenzo ed Helena non abbiano mai parlato apertamente della loro conoscenza, che non è vietata dal regolamento. È infatti improbabile che personaggi provenienti dallo stesso mondo - sia quello televisivo che della moda - non si siano mai incontrati nel corso della loro carriera. Anzi, spesso questa dinamica è favorita dagli autori, soprattutto se i personaggi hanno dei conti rimasti in sospeso, come successo lo scorso anno a Beatrice Luzzi e Sara Ricci.

L'ingresso di Helena nella casa aveva inizialmente allontanato Shaila da Lorenzo; l'ex velina si era poi avvicinata a Javier, per cambiare nuovamente idea in seguito. Sul web, si ipotizza che Helena e Lorenzo possano aver concordato una sorta di strategia comune e che abbiano scelto di mantenere segreta la loro conoscenza.