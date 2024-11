Tommaso torna al Grande Fratello e spiffera tutto: dalla vittoria di Trump alla forza di Luca Cavani

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda lo scorso 12 novembre, Tommaso Franchi è tornato nella casa più spiata d'Italia dopo una settimana trascorsa in Spagna, ospite del Gran Hermano. Il concorrente senese ha dato al pubblico ulteriori motivi per credere fondate le proprie ipotesi: gli inquilini, quando escono dalla Casa, non restano realmente isolati, ma entrano in contatto con la realtà esterna, alterando così le regole del gioco.

Le informazioni "dall'esterno": Tommaso porta novità ai coinquilini

Il Grande Fratello di Alfonso Signorini appare sempre più distante dal format che debuttò ventiquattro anni fa su Canale 5. I concorrenti ormai entrano ed escono dalla Casa per svariati motivi, che spaziano dalle esigenze familiari a viaggi in Spagna, o persino per pranzi al ristorante, come accaduto nella scorsa edizione. Gli autori garantiscono che durante queste trasferte i gieffini restano isolati dal resto del mondo, ma il pubblico è sempre stato scettico riguardo a questa affermazione.

L'ultimo concorrente del reality show di Canale 5 a uscire è stato Tommaso Franchi, che nella puntata del 4 novembre è stato mandato al Gran Hermano per alimentare la storyline della sua pseudo-relazione con Maica Benedicto, concorrente spagnola che, in precedenza, era stata ospite del nostro Grande Fratello per soli tre giorni.

Tommaso ha raccontato che Luca Calvani è molto considerato all'esterno

Tornato nella Casa, Tommaso non ha esitato a raccontare episodi o reazioni del pubblico, che avrebbe potuto conoscere solo attraverso uno smartphone. Parlando con Maria Vittoria, le ha detto: "Sembri un po' una viperetta vista da fuori." Quando lei, sorpresa, ha chiesto cosa intendesse per "da fuori", lui ha balbettato, cercando di dare una risposta plausibile.

Successivamente, parlando con altri coinquilini, ha rivelato che Luca Calvani è percepito dall'esterno come un concorrente forte, che Donald Trump è diventato il nuovo presidente degli Stati Uniti - informazione che probabilmente avrà fatto felice il repubblicano Clayton Norcross - e ha aggiunto che il Grande Fratello è stato spostato al martedì per fare spazio a La Talpa di Diletta Leotta. Tutte informazioni che non avrebbe potuto sapere, a meno che, durante il soggiorno in Spagna, non abbia acquisito il dono della veggenza.

Ricordiamo che, durante il Grande Fratello Vip 5, Andrea Zelletta uscì dalla Casa per rifare il tampone Covid. Al rientro, rivelò ad alcuni coinquilini informazioni come i risultati del campionato di calcio e l'ingresso di nuovi concorrenti, tra cui Selvaggia Roma. Come punizione, il Grande Fratello lo mandò direttamente in nomination.