Grande Fratello, Helena Prestes e i dubbi sul televoto: "Hanno detto che i voti esteri non contano, ma poi..."

A poche ore dalla puntata di lunedì sera, Helena Prestes è assalita dai dubbi. Pur essendo felice per Jessica, si domanda perché anche lei non sia andata in finale; in particolare, si chiede se i voti dall'estero valgano o meno. Ecco cosa ha detto.

Dopo il televoto che ha salvato Jessica Morlacchi, Helena Prestes sembrava averla presa bene. Durante la puntata del Grande Fratello di lunedì 24 infatti, Helena era contenta per la sua amica. Ieri pomeriggio però, la modella brasiliana ha iniziato a rifletterci sopra, commentando i voti dall'estero ed esprimendo perplessità in merito.

Helena Prestes

I voti dall'estero, Helena Prestes: "Prima mi hanno detto non contavano, poi che contavano"

Helena Prestes era in giardino con Mattia Fumagalli e ha iniziato a riflettere sui voti dall'estero: "Poi a me è stato detto che non contavano i voti dall'estero, poi invece mi hanno detto 'non te lo posso dire'. Conta, non conta, poi non si sa. Non posso dire altro".

Poco dopo, si è appartata in camera con Javier e gli ha chiesto: "Cos'ho fatto di sbagliato per non essere finalista? Non so, avrò fatto qualcosa forse. Lo so che non mi dovrebbe importare, ma è una domanda".

Se dunque all'inizio aveva incassato il colpo, con il passare delle ore la modella brasiliana si è fatta prendere dai dubbi.

Le rassicurazioni di Javier

Javier

Javier ha cercato allora di rassicurarla, dicendole che Jessica è comunque una concorrente molto forte: "Ma cosa ti importa? Non hai fatto nulla di sbagliato, non ci sono state cose brutte, semplicemente è andata così. Sei stata al televoto con una concorrente molto forte che è Jessica. Al televoto flash è stata più apprezzata dal pubblico, ma non significa che il pubblico non ti vuole".

"Ma va bene -ha risposto Helena- preferisco Jessica a Shaila. Jessica se lo merita". Javier a quel punto ha confermato che anche lui preferisce Jessica: "Ovvio, anche io preferisco Jessica, ma Shaila arriverà lo stesso in finale".

I dubbi su Zeudi

Helena e Zeudi nella casa del Grande Fratello

Nella puntata di lunedì scorso inoltre, Helena aveva discusso con Zeudi, dimostrando di avere dubbi sulla sua sincerità e mettendone in dubbio l'orientamento sessuale; a quel punto, era intervenuta la stessa madre di Zeudi per rispondere all'accusa, mostrando su Instagram una lettera che le aveva scritto la figlia.