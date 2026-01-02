Grande Fratello, Helena Prestes e il suo 2025 con Javier: “Un amore che non promette, ma resta"

Dopo l'esperienza nella Casa e la fine del reality vinto da Jessica Morlacchi, Helena Prestes si racconta senza filtri: le ferite del passato, l'amore trovato e il desiderio di un 2026 più vero.

Il Grande Fratello vinto da Jessica Morlacchi potrebbe essere stata anche l'ultima edizione condotta da Alfonso Signorini, attualmente autosospeso da Mediaset dopo le vicende legate alle accuse di Fabrizio Corona e la denuncia di Antonio Medugno. Tra le protagoniste più discusse di quella edizione c'è stata senza dubbio Helena Prestes.

La modella brasiliana, sotto i riflettori della casa più spiata d'Italia, ha vissuto un percorso intenso fatto di emozioni forti e momenti complessi, ma ha anche trovato l'amore: Javier Martinez. Con l'arrivo del 2026, Helena ha voluto condividere con i suoi follower un profondo bilancio dell'anno appena trascorso, affidando ai social parole cariche di introspezione e consapevolezza.

Le parole di Helena Prestes

"Questo periodo dell'anno mi ha sempre chiesto silenzio. Silenzio per guardarmi indietro e ascoltare ciò che resta quando il rumore si spegne. Non tutto è stato leggero, ma tutto è stato vero. È stato un anno pieno di doni e di sorprese che non avevo mai conosciuto."

Helena racconta di un viaggio interiore che l'ha riportata alla sua infanzia, alle mancanze e alle ferite mai affrontate fino in fondo, come la paura dell'abbandono: "Ho imparato una ferita nuova, la paura di essere abbandonata. Non l'avevo mai davvero attraversata prima, ma quando è accaduta è rimasta per sempre nel cuore."

Javier Martinez ed Helena Prestes

Un dolore che, con il tempo, ha imparato ad accettare e trasformare, senza lasciargli il controllo della propria vita: "Ogni giorno ho scelto di non fuggire. Ho chiuso quella ferita con un filo d'oro, come si fa con ciò che non si vuole cancellare ma trasformare." Nel suo racconto emerge anche l'importanza dell'amore e della presenza silenziosa di una persona capace di colmare vuoti profondi: "A volte basta una sola persona. Un amore che non fa rumore, che non promette, ma resta."

Critica ai social e desideri per il 2026

Helena non risparmia critiche al mondo dei social, definendoli spesso "luoghi tossici" e lontani dalla verità. Per il 2026, il suo desiderio è una drastica inversione di rotta: meno schermo, più vita vera. "Alcuni anni non servono per brillare. Servono per guarire." Con queste parole, la Prestes chiude un capitolo intenso, lasciando i fan con una consapevolezza nuova: la modella che abbiamo visto sullo schermo è solo una parte di una donna che ha scelto la strada della guarigione e dell'autenticità.

Il sostegno ad Alfonso Signorini

Helena Prestes è stata anche una delle ex gieffine a esporsi pubblicamente in favore di Alfonso Signorini dopo le accuse mosse da Fabrizio Corona. In un messaggio pubblicato su X, ha scritto: "Prima di condannare Alfonso Signorini ricordiamolo: nessuna sentenza, nessuna prova verificata, solo accuse mediatiche. Ha scelto la via legale e il silenzio, non la rissa sociale. Una carriera non si cancella con il gossip. Anzi, merita rispetto."