Grande Fratello, Helena e Javier in crisi, interviene la sorella della modella: "Lui non prende posizione"

Mariana Prestes, sorella di Helena, ha rilasciato un'interessante intervista al talk show di 361Lounge, nella quale ha parlato di Javier Martinez e del fatto che lui non si presti mai a difendere la modella nelle numerose liti nate nella casa del Grande Fratello.

L'ultimo battibecco che si è scatenato, è nato durante la gita fuori porta organizzata alcuni giorni fa. I ragazzi dovevano trascorrere qualche ora in totale relax, purtroppo però durante il pranzo c'è stato un duro scontro tra Helena e Shaila. Lorenzo Spolverato è intervenuto a difesa di Shaila, mentre Javier si è completamente disinteressato rimanendo in disparte per tutto il tempo. In serata, Helena è crollata e si è sfogata con Stefania Orlando, dicendo che si è sentita delusa da Javier, che non l'ha in alcun modo protetta.

I due ragazzi ne hanno parlato e l'argentino ha detto di non voler assolutamente entrare in queste cose, con persone che non meritano di essere considerate importanti. Su questo aspetto è evidente la diversità tra Helena e Javier. La prima è sempre istintiva, il secondo è molto riflessivo.

L'intervento della sorella di Helena a proposito di Javier

Javier ed Helena

La sorella di Helena ha avuto parole decise nei confronti di Javier. Ecco cosa ha dichiarato Mariana Prestes: "Se mi piacerebbe vedere Javier prendere posizione per difendere mia sorella? Sì certo, ma purtroppo lui non prende quasi mai posizione. A me piacerebbe vederlo difendere un po' Helena, ma così come fanno quasi tutti i fidanzati. Javier deve imparare a fidarsi di lei. Soprattutto in quell'occasione avrei voluto vederlo più vicino a Helena. Se è vero che Helena vuole ancora Lorenzo come dice Shaila? No, Shaila ha questa gelosia. Poi io sono stanca di questo tema di Helena e Lorenzo. Lei ha già detto tante volte che non le interessa Lorenzo. Ma poi è passato molto tempo da quando loro due flirtavano".

Inoltre, Simona Tagli ha rincarato la dose, dichiarando: "Lui è il primo nemico di Helena. Quando c'è da difenderla prende le distanze, se ne va e la lascia da sola a doversi difendere. Javier è proprio il caso di dire 'fuori dal letto nessuna pietà'. In camera è tutto carino e fuori non le perdona nulla".

Infine, sulla questione è intervenuta pure la giornalista Grazia Sambruna, che ha fatto presente come Javier, oltre a non aver difeso Helena, l'ha addirittura attaccata per le continue discussioni con Shaila e Lorenzo.