Grande Fratello, Javier contro Lorenzo: "Sono su un altro livello, non chiamerei mai mer*a la mia fidanzata"

Nella puntata del Grande Fratello, in onda ieri, lunedì 3 marzo, è andato in scena un clamoroso scontro tra Javier e Lorenzo. Sono volate parole pesanti tra i due.

Puntata ad alta tensione quella del Grande Fratello, in onda ieri, lunedì 3 marzo. Si pensava di placare gli animi nella casa mandando i concorrenti a divertirsi su un campo da golf, ma le cose non sono andate come previsto. La gita, infatti, è stata il teatro dell'ennesima lite tra Helena Prestes e Shaila Gatta. Javier Martinez, stufo della situazione, ne ha parlato con Alfonso Signorini nel corso della puntata. L'argentino, però, aveva già espresso giudizi piuttosto forti su Lorenzo e sul suo comportamento all'interno della Casa.

Cos'è successo tra Javier e Lorenzo nell'ultima puntata del Grande Fratello

Un filmato ha messo in mostra la reazione di Javier Martinez dopo il ritorno nella casa del Grande Fratello, una volta terminata la gita. Lorenzo Spolverato ha criticato Helena Prestes che, invece di godersi la giornata con il fidanzato, ha litigato con Shaila.

Nel mentre, Javier Martinez se ne stava a letto con un'espressione che faceva emergere tutta la sua frustrazione nei riguardi della compagna: "Per una volta che potevamo stare bene, ha preferito combattere la sua battaglia personale. Non si rende conto. Lei è così intelligente, poi si perde in queste caz..te. Che senso ha combattere contro i mulini a vento. Se ne valesse la pena starei davanti a lei, neanche dietro ad aiutarla. Davanti". Poi, con riferimento alla relazione tra Shaila e Lorenzo: "Sono persone di cui non me ne frega veramente un caz.. È una cosa in cui è palese che c'è un copione, che senso ha cercare la verità. Guarda alla fine i fatti, chi sta piangendo disperata? Lei". Inoltre, ha spiegato a Helena che non si lascerà coinvolgere da queste liti senza nessuna logica.

Le critiche a quel punto si sono spostate su Javier, che non è intervenuto per difendere la modella durante la lite, rimanendo in disparte. Lui si è giustificato dichiarando: "Io sono su un altro livello rispetto a quegli insulti e a quelle litigate, non mi rappresentano in niente. Non voglio essere paragonato, né accostato a uno (Lorenzo, ndr) che prende a calci le cose e chiama 'mer**' la sua fidanzata".

Lo scontro acceso tra Javier e Lorenzo

Durante la diretta, Javier ha specificato di non aver difeso Helena perché voleva spiegarle che non si sarebbe mai intromesso in discussioni così inutili. Alfonso Signorini gli ha chiesto come mai è convinto di essere su un altro livello rispetto a Shaila e Lorenzo. Il concorrente ha detto: "Perché ho un'idea dell'amore diversa dalla loro. Per quanto possa essere arrabbiato, non chiamerei mai mer.. la mia compagna. E la mia compagna, per quanto possa essere arrabbiata, non mi chiama 'compagno di mer..'".

Lorenzo ha alzato i toni, dicendo: "Non fare il saputello delle relazioni". Javier ha ribadito che oggi non crede più alla loro relazione.