Grande Fratello: Helena e il guru della moda entrano nella Casa: Sondaggi, televoto e nomination 16 gennaio

Ventitreesimo appuntamento con il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: questa sera i concorrenti in nomination non rischiano l'eliminazione.

Questa sera andrà in onda il ventitreesimo appuntamento con il Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. A partire da questa settimana, il reality show torna con un doppio appuntamento settimanale. Nonostante le nomination, Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Lorenzo Spolverato e Maxime Mbanda non rischieranno l'eliminazione, ma il più votato dal pubblico otterrà l'immunità per la prossima settimana.

Apertura della puntata

La puntata sarà condotta da Alfonso Signorini, accompagnato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, sempre pronte a commentare le dinamiche della Casa. In studio ci sarà anche Rebecca Staffelli, che aggiornerà il pubblico sul sentiment social raccolto tramite la piattaforma X (ex Twitter), offrendo una panoramica in tempo reale delle preferenze del pubblico.

Il ritorno di Helena Prestes

Dopo l'eliminazione della scorsa settimana, Helena Prestes farà il suo ritorno nella Casa, ma non come concorrente. la modella brasiliana entrerà per chiudere i conti con alcuni coinquilini con cui ha avuto scontri accesi. Tra i momenti più attesi, potrebbe esserci un confronto con Zeudi Di Palma, l'ex Miss Italia con la quale Helena aveva iniziato a flirtare.

Amanda Lecciso è tra i concorrenti in nomination

Un altro momento di grande interesse sarà l'ingresso di Saro Mattia Taranto, il fashion designer che afferma di avere avuto un incontro ravvicinato con Lorenzo Spolverato. Il modello, dal canto suo, ha sempre negato qualsiasi legame con Taranto, asserendo di non conoscerlo affatto. Questo faccia a faccia promette scintille e potrebbe portare alla luce nuove verità. Tommaso Franchi potrà riabbracciare la mamma Ginevra.

Anche questa sera non mancheranno momenti di leggerezza con Maria Monsè e sua figlia Perla Maria, in uno scontro ironico con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassic chiuso dal consueto balletto in stile TikTok. La prossima settimana, inoltre, il pubblico assisterà al ritorno di Maria Teresa Ruta, un'entrata che promette di sconvolgere ulteriormente le dinamiche della Casa.

Sondaggi

Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Lorenzo Spolverato e Maxime Mbanda sono finiti in nomination la scorsa settimana, il più votato non abbandonerà la Casa ma otterrà l'immunità per la prossima settimana. Amanda sembra essere la favorita, ma Lorenzo, l'altro veterano del reality, e il suo antagonista nei sondaggi pubblicati online.