Grande Fratello, Greta Rossetti si sente in colpa per Giuseppe Garibaldi: 'Ma ora so che qualcuno mi ama'

Greta Rossetti non è tra i cinque finalisti del Grande Fratello, ma rimarrà nella casa fino a lunedì 25 marzo, giorno della finale del reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo aver superato l'ultimo televoto flash, che ha decretato l'eliminazione di Giuseppe Garibaldi, l'ex tentatrice ha spiegato il suo stato d'animo.

Le emozioni di Greta nella puntata del 21 marzo del Grande Fratello

La puntata del 21 marzo del Grande Fratello è stata piuttosto impegnativa per Greta. Temeva che Sergio D'Ottavi, il concorrente con cui ha instaurato una relazione nella casa, potesse essere eliminato al primo televoto, in cui era in competizione con Simona Tagli e Alessio Falsone. Tuttavia, è stato quest'ultimo a dover fare le valigie e lasciare la Casa.

Greta è stata coinvolta nel secondo televoto flash, insieme a Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi. Alfonso Signorini ha annunciato che il più votato avrebbe ottenuto l'accesso alla finale, mentre il meno votato sarebbe stato eliminato proprio alle porte dell'ultima puntata.

Il pubblico da casa ha deciso che Greta, seconda classificata, poteva rimanere nel loft di Cinecittà, mentre Giuseppe Garibaldi doveva lasciare la Casa. Perla, invece, è stata eletta quinta finalista del reality show, dopo Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese e Simona Tagli.

I sensi di colpa per Giuseppe Garibaldi

Successivamente, quando le telecamere della diretta si sono spente, Greta ha confidato a Sergio che il suo carattere la porta sempre a sentirsi in colpa verso gli altri. Per questo motivo, ora si sentiva in colpa per Giuseppe Garibaldi.

"Mi sento sempre in difetto, quindi mi sento in colpa per Giuseppe. Ora ho meno paura di uscire perché sento che non sono sola. Ho capito che c'è qualcuno che mi ama", ha detto Greta. "Accetto i miei errori perché mi hanno portato a essere quella che sono oggi, anche se gran parte della mia sofferenza l'ho sopportata in silenzio."

"In questo contesto, ho imparato a rispettarmi. Tu mi hai capito, Sergio, sei stato paziente e hai avuto tatto. Ti sei sempre schierato dalla mia parte", ha continuato Greta. "Basta dispiaceri, basta preoccupazioni, guarda avanti. Tu hai vinto", le ha risposto Sergio.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity lo sfogo di Greta con Sergio.