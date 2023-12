Grande Fratello, Greta Rossetti pronta a lasciare il reality show: 'Se Mirko mi vuole esco anche sabato'

Sabato prossimo, il Grande Fratello potrebbe dire addio a Greta Rossetti. L'ex tentatrice sta considerando seriamente l'idea di abbandonare il programma se Mirko glielo chiederà. La situazione è complicata dal fatto che sia Greta che Perla Vatiero sono rimaste nella casa nonostante Mirko, il motivo principale per la loro partecipazione, sia stato eliminato.

La Dichiarazione di Greta e l'Incognita Futura

Nell'ultima puntata del programma sia Perla che Greta, rispondendo ad una domanda provocatoria di Alfonso Signorini, nonostante l'uscita di Mirko, hanno preferito continuare il loro percorso al Grande Fratello, ma ora sembra che la Rossetti ci stia ripensando.

"Io non so che cosa pensa lui. Se domani mi dice 'usciamo insieme, esci da qui?'. Se viene qui e mi dice 'torniamo insieme ed esci', io esco subito. E se invece viene qui e mi dice 'torniamo insieme, ma adesso goditi il tuo percorso', io dico di no", ha confidato Greta a Monia e Rosy, come riportato da Biccy.

Il Tatuaggio e le Complicazioni Sentimentali

L'ex tentatrice ha spiegato anche il motivo del tatuaggio che lei e Mirko si fecero appena usciti da Temptation Island: "Io gli dicevo sempre 'in qualsiasi forma, ma io ti vorrò comunque nella mia vita perché ci facciamo bene'. Per quello ci siamo fatti il tatuaggio. Però la gente ci ha presi in giro e ha scherzato".

I Dettagli Intimi e la Magia che Si Dissolve

Greta, poche ore prima, parlando con Vittorio, aveva raccontato la sua prima notte con Mirko, subito dopo che l'imprenditore si era lasciato con Perla e lei e l'ex gieffino erano usciti insieme da Temptation Island: "Siamo andati in hotel e lui ha pianto per tipo tre ore. E io lo capivo perché si era appena lasciato, aveva visto lei soffrire. Lui soffriva".

Grande Fratello, Greta Rossetti a Vittorio Menozzi: "Ecco perchè ho deciso di partecipare"

"Quindi io gli faccio: 'Vabbè, prendo un'altra stanza' e poi gli dico: 'Scusa, ma anche lei è uscita con un altro'. E lui diceva 'anche lei è uscita con un altro, perché devo pensare a lei che soffre? Nel senso, non è che è uscita da sola'. E quindi s'è lasciato andare", ha aggiunto Greta. "Ed è da lì che è iniziata una magia in me. È continuata la magia, è stato magico lì dentro. Ed è stato magico fuori fino a che non ha cancellato quel messaggio".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Perla e Greta si baciano sotto al vischio