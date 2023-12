Grande Fratello, Greta Rossetti a Vittorio Menozzi: 'Ecco perchè ho deciso di partecipare'

Greta Rossetti è una delle ultime concorrenti ad essere entrate nella casa del Grande Fratello. Il suo ingresso era ampiamente previsto dopo l'arrivo nella casa più spiata d'Italia di Mirko e Perla. Greta, nelle ultime ore, ha spiegato cosa l'ha spinta ad entrare nel loft di Cinecittà.

Greta Rossetti e i motivi che guidano la sua partecipazione al Grande Fratello

Da quando è entrata al Grande Fratello, Greta è sempre stata vista come parte del triangolo composto da lei, Perla e Mirko. Gli ultimi due si sono lasciati nel corso di Temptation Island dove Greta ha partecipato come tentatrice ed ha svolto il suo compito talmente bene da uscire dal programma insieme a Mirko.

La voglia di far conoscere la sua storia

Eliminato Mirko, ora nella casa sono rimaste Perla e Greta, quest'ultima, parlando con Vittorio Menozzi ha chiarito i motivi che l'hanno convinta a varcare la porta rossa. "Mi interessa far conoscere la mia storia", ha esordito Greta.

"Vorrei combattere i mostri che ho nell'armadio. Fuori sono amata, ma anche odiata e forse in questo mondo serve essere più odiati perché fa hype - ha continuato Greta - A me non interessa dell'hype fino a questo punto, mi interessa far conoscere la mia storia. Io voglio essere giudicata per quella che sono".

"Posso piacere e non piacere, ma l'importante che le persone mi conoscano e mi giudicano per chi sono realmente e non per quello che hanno visto in qualche filmato. Questo è il motivo per il quale ho deciso di venire qui", ha spiegato Greta a Vittorio.

Mirko e la mamma di Greta difendono la ragazza

Greta fuori dalla casa è stata difesa da Mirko, La ragazza è stata presa di mira da alcuni fan della coppia Mirko/Perla che le hanno augurato di fare la fine della povera Giulia Cecchettin, trovando sulla sua strada una persona come Filippo Turetta.

"Associare questa storia ad un'atrocità che ha sconvolto tutti noi è disgustoso e mi fa molta paura", ha scritto Mirko nelle storie di Instagram.

Marcella Bonifacio, madre di Greta, che sui social ha parlato di bullismo contro la figlia, intervistata da Radio Cusano ha chiesto ai fan di Perla e Mirko di non insultare la figlia perchè "Greta non è un ostacolo, il problema ce l'hanno loro due. Io sono sicura che loro andranno in discoteca insieme tutti e tre, sicuramente Greta ci metterà un punto".