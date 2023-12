Grande Fratello, Greta Rossetti frecciatina a Perla Vatiero: 'Non entro per rubare fidanzati'

Greta Rossetti è una nuova concorrente del Grande Fratello; l'ex tentatrice entrerà nella casa sabato 2 dicembre. Prima di immergersi nelle dinamiche del programma, ha lasciato un messaggio ai suoi follower su Instagram. La nuova gieffina ha assicurato di non avere l'intenzione di rubare il fidanzato a nessuno, una frase che molti hanno interpretato come una frecciatina a Perla.

Nuovi concorrenti al Grande Fratello

Nelle prossime settimane, il Grande Fratello si arricchirà con nuovi concorrenti, dopo la decisione di Mediaset di allungare il reality fino a marzo, per tappare il buco dei palinsesti dopo lo slittamento di Temptation Island Winter.

Domani, 2 dicembre, entrerà sicuramente Greta Rossetti e un'altra donna, come ha rivelato Alfonso Signorini, probabilmente la cantante Rosanna Fratello.

Greta Rossetti entra nella Casa più spiata d'Italia

L'ex tentatrice troverà nella casa Mirko, il ragazzo conosciuto a Temptation Island con cui ha avuto una breve relazione. Greta ha lasciato l'imprenditore nell'ultima puntata del reality show accusandolo di essere ancora innamorato di Perla, la sua ex fidanzata, anche lei inquilina del loft di Cinecittà.

Prima di iniziare il suo percorso nel reality show condotto da Alfonso Signorini, Greta ha lasciato un messaggio nelle storie di Instagram, in cui ha ringraziato fan ed hater. La ragazza, nelle scorse settimane, è stata insultata dai fan della coppia Perla e Mirko, tanto che in suo favore è intervenuta l'attivista Gessica Notaro.

Il messaggio di Greta prima dell'ingresso

Nel messaggio, Greta ha scritto: "D'ora in poi scelgo me. Scelgo la mia tranquillità, scelgo il mio sorriso, scelgo la mia felicità. Sarò io la mia priorità. Nessun altro. Grazie a tutti per i bellissimi messaggi di sostegno e per gli insulti. Perdonatemi, amici e non, se non sono riuscita a rispondervi tutti, ma siete tantissimi; ve ne sarò per sempre grata."

Nella parte finale, la nuova gieffina ha precisato che non intende rubare il fidanzato a nessuno. Molti hanno visto in questa frase una frecciata a Perla: "Ragazzi, adesso ci tengo a precisare una cosa. Chiarisco che nessuno andrà là dentro a rubare il fidanzato a nessuno, perché io sono single e quando lascio non torno indietro.".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity il confronto in studio tra Perla Vatiero e Greta