Grande Fratello: Greta entra, Perla in lacrime, provvedimento disciplinare per Anita

Nella 23ª puntata del Grande Fratello, Greta è entrata nella casa. Vittorio e Beatrice sono stati i favoriti del pubblico, mentre Anita va al televoto eliminatorio per violazione del regolamento.

Nella Casa del Grande Fratello da ieri sera ci sono due nuove inquiline: Greta Rossetti e Rosanna Fratello. L'atteso ingresso dell'ex tentatrice ha già mandato in tilt Perla Vatiero, che è scoppiata a piangere. Nel frattempo, Anita ha subito un provvedimento disciplinare ed è in nomination per la prossima eliminazione, che avverrà nella puntata del 9 dicembre.

Greta è una nuova concorrente del Grande Fratello

Dopo alcune irruzioni nella casa di Cinecittà per confrontarsi con Mirko e Perla, da ieri sera Greta è ufficialmente una nuova concorrente del Grande Fratello, che sì si trasforma in uno spinoff di Temptation Island.

L'ex tentatrice ha ammesso di provare ancora qualcosa per Mirko, ma ha deciso di lasciarlo la scorsa settimana perché lui è ancora innamorato di Perla. Greta ha spiegato che lei difficilmente perdona, soprattutto "chi mi ha fatto tanto male".

La scelta di Mirko

Alfonso Signorini ha messo Mirko di fronte a una scelta, facendogli credere che dovesse essere lui a decidere chi poteva restare nel loft di Cinecittà tra le due ragazze. La sua scelta è ricaduta su Perla perché "con lei mi sento a casa e mi rendo conto che qui dentro è molto importante avere una persona di cui potersi fidare".

Greta non ha preso bene la decisione di Mirko, anche perché per un attimo ha creduto che la sua avventura al reality show fosse terminata ancora prima di iniziare.

Le lacrime di Perla

Alla fine della puntata, Perla si è aperta con Letizia scoppiando a piangere, rivelando di trovarsi in una situazione complicata e di non sapere come affrontare la questione. Ha ammesso la sua difficoltà a capire le dinamiche di questo gioco, definendolo "troppo crudele" e ammettendo di aver forse sottovalutato la complessità della situazione.

Perla ha confessato che avrebbe dovuto distaccarsi dalla dinamica tra Mirko, Greta e lei stessa. In realtà, fin dall'ingresso di Mirko, tutti avevano compreso che sia Perla che Greta sarebbero entrate nella casa, accettando questa complessa situazione, ciascuno con le proprie motivazioni.

Beatrice incontra i Genitori di Giuseppe

Successivamente, dopo una discussione con Anita, Beatrice ha avuto un incontro con i genitori di Giuseppe Garibaldi. Il padre del bidello calabrese ha rimproverato l'attrice per alcune espressioni utilizzate con il figlio. Lei ha replicato chiedendogli se non ricordasse ciò che Giuseppe le aveva detto

In un secondo momento è intervenuta la madre di Giuseppe che ha subito abbracciato Beatrice, dando l'impressione di essere favorevole a un possibile ritorno di fiamma tra i due.

Televoto e Nomination

Esito del Televoto

Nella precedente puntata erano finiti al televoto ben nove concorrenti: Alex, Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Massimiliano, Paolo, Rosy e Vittorio. I due più votati saranno immuni alle prossime nomination eliminatorie.

Il pubblico ha scelto Beatrice e Vittorio. Queste le percentuali: Beatrice 30%, Vittorio 20%, Giuseppe 16%, Paolo 15%, Massimiliano 6%, Rosy 3%, Anita 3%, Fiordaliso 3% e Alex 2%.

Provvedimento disciplinare per Anita

Il Grande Fratello ha deciso che Anita andrà al televoto eliminatorio della prossima settimana automaticamente. La concorrente ha infranto il regolamento rivelando a Rosy una 'furbata' della madre', che le aveva infilato un biglietto nello scatolo dei medicinali.

Grande Fratello: Mirko smaschera Greta: "Per amore ho accettato che dormisse con il suo ex"

"Hai violato il patto di lealtà con il pubblico e il programma", le ha detto Alfonso Signorini. La ragazza parlando con Rosy aveva definito la madre un "genio", lei, al contrario, si è dimostrata, ad essere generosi, ingenua, rivelando la cosa sotto l'occhio vigile di telecamere e microfoni ambientali.

Nomination

Mirko nomina Rosy

Grecia nomina Perla

Rosy nomina Perla

Alex nomina Giuseppe

Perla nomina Grecia

Paolo nomina Grecia

Giuseppe nomina Grecia

Letizia nomina Grecia

Anita nomina Alex

Massimiliano nomina Perla

Fiordaliso nomina Paolo

Vittorio nomina Perla

Beatrice nomina Grecia

I concorrenti in nomination sono Grecia, Perla, Alex, Giuseppe, Paolo e Rosy. Il meno votato andrà al ballottaggio per l'eliminazione contro Anita per la puntata di sabato 9 dicembre.

