Grande Fratello: Mirko smaschera Greta: 'Per amore ho accettato che dormisse con il suo ex'

Durante la puntata del 27 novembre del Grande Fratello, gli spettatori hanno assistito in diretta alla rottura del fidanzamento tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti. La loro relazione, nata davanti alle telecamere di Temptation Island, è giunta al termine per volontà della ragazza, sotto gli occhi indiscreti del Grande Fratello. Dopo la puntata, Mirko, confidandosi con i suoi coinquilini, ha svelato alcuni retroscena della loro relazione.

Greta Rossetti ha lasciato Mirko durante un faccia a faccia sapientemente orchestrato da Alfonso Signorini. Il conduttore, dopo aver messo a confronto Perla e Greta, ha chiesto a quest'ultima di incontrare Mirko.

"Credo che ormai siamo arrivati a un momento in cui, per rispetto di entrambi, dobbiamo mettere un punto. Ho visto tanto e mi basta per capire che non sei l'uomo che voglio nella mia vita. Mi hai mancato troppo di rispetto e questo non lo permetto a nessuno", riferendosi ad alcune frasi dette d Mirko nella casa.

Dopo aver provato a chiarire certe sue affermazioni, senza riuscirci, Mirko ha detto: "Tu mi hai messo in difficoltà tre mesi fa uscendo con i tuoi ex e andando a dormire da loro. Io l'ho accettato e mi sono fidato di te, dovevi farlo anche tu. Ora un punto lo metto anche io", ha concluso Mirko che no n sa che Greta Rossetti da sabato prossimo sarà una nuova concorrente del Grande Fratello.

Subito dopo la puntata del reality show, Mirko è tornato a parlare del rapporto di Greta con il suo ex. "Greta all'inizio della storia, mi diceva: 'Io ho un bel rapporto con il mio ex e ci dormo da sola in camera insieme'. Mirko, svelando questo curioso retroscena", ha aggiunto: "Io l'ho accettato. Però le ho detto: 'Sai che mi metti in difficoltà perché questa cosa è venuta fuori sui social'".

"Mi dicevano che era tutto finto, che o ero un pazzo, oppure ero d'accordo. In realtà, accettavo tutto per amore - ha continuato - Le chiedevo il motivo per cui non evitava di stare sola con l'ex, e lei mi rispondeva che doveva essere se stessa al 100%, e che io la dovevo conoscere così, altrimenti la potevo lasciare".

Mirko, alla fine, ha deciso di svuotare il sacco e dire cosa gli avrebbe detto Greta dopo che l'imprenditore e Perla avevano partecipato allo stesso evento nel corso della Fashion Week. "Ora la dico tutta. Lei mi diceva 'io mi devo ripulire'. Sul fatto della fashion week e dei messaggi con Perla mi diceva 'gli altri dicono che è un teatrino e io ora pubblicamente devo dire che non sto in mezzo a questa cosa e me ne tiro fuori'".

"Sono contento di quello che è venuto fuori adesso - ha concluso Mirko - Mi ha lasciato in diretta nazionale e giorni prima l'ha fatto sui social senza parlarne con me che sono il diretto interessato".