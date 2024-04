Grande Fratello, Greta cambia look a Sergio e risponde alle critiche: 'Ha scelto lui'

Nelle ultime ore, Greta Rossetti ha dovuto fronteggiare alcune critiche provenienti dai suoi follower. Secondo questi fan, l'ex tentatrice avrebbe esercitato pressioni su Sergio D'Ottavi, il fidanzato conosciuto al Grande Fratello, per fargli cambiare look in modo da omologarlo ai suoi gusti.

La storia d'amore nata nella Casa continua

Nonostante le critiche provenienti da Marcella Bonifacio, che ha più volte attaccato il nuovo fidanzato di sua figlia definendolo un manipolatore, la storia d'amore tra sua figlia e l'ex gieffino continua. I due hanno persino rilasciato la loro prima intervista di coppia a Verissimo domenica scorsa. "Lui ha avuto molta pazienza con me, non so nemmeno come abbia fatto", ha affermato la Rossetti rispondendo a Silvia Toffanin.

Il nuovo look dell'ex concorrente del Grande Fratello

Mentre il rapporto tra suo fratello John e Monia La Ferrera continua a far discutere, Greta ha dovuto rispondere alle critiche di alcuni follower. Tornando indietro di poche ore, la ragazza aveva mostrato sui social il nuovo look del suo fidanzato. Come auspicato dalla Rossetti mentre erano nella Casa, l'organizzatore di eventi ha tagliato i capelli, abbandonando la chioma con cui lo abbiamo visto nel reality show, in favore di un'acconciatura più moderna.

Sergio a Verissimo con il vecchio taglio

La risposta di Greta Rossetti alle critiche

Tuttavia, il cambiamento non è stato accolto positivamente da alcuni follower dell'ex tentatrice, che hanno accusato la ragazza di voler plasmare D'Ottavi secondo i suoi gusti. Oggi, la Rossetti, dopo aver mostrato i messaggi di approvazione del nuovo taglio, ha comunque voluto rispondere alle numerose critiche ricevute.

"In ogni caso, non sono io a cambiare l'outfit di Sergio. Siete voi che avete visto una certa immagine di lui nella Casa, ma al di fuori può vestirsi anche in modo diverso. Non è una mia scelta, ma la sua", ha dichiarato. "Io volevo solo che tagliasse i capelli e indossasse la felpa rosa, per il resto la decisione è sua. A me lui piace in ogni modo."

Il nuovo look di Sergio del Grande Fratello

"Ho molti outfit diversi"

"Ragazzi, ho due miliardi di outfit diversi", ha confermato Sergio D'Ottavi. "Passo dal pareo a un abito fino a un pantalone di lino. Per quanto riguarda i capelli, li avrei tagliati comunque".