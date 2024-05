Grande Fratello: Alfonso Signorini apre i casting, ecco cosa fare per partecipare

Alfonso Signorini scende in campo in prima persona per i casting della prossima edizione del Grande Fratello. Anche nella nuova stagione, il programma ci farà compagnia a partire da settembre, mantenendo inalterata la formula vincente degli ultimi anni.

Il messaggio di Alfonso Signorini ai futuri gieffini

L'edizione che ha incoronato Perla Vatiero vincitrice del reality show è ormai stata archiviata, anche se le dinamiche dei gieffini continuano a interessare il pubblico che ormai si è affezionato ad alcune storyline, come l'evoluzione del rapporto tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi.

Perla e Mirko sono stati due protagonisti dell'ultimo Grande Fratello

Nel frattempo cominciano a delinearsi le linee guida della prossima edizione del Grande Fratello. Cesara Buonamici sarà nuovamente al fianco di Alfonso Signorini: la giornalista è stata confermata nel suo ruolo di opinionista. Al suo esordio Cesara non è stata affiancata da nessuno, e non è ancora chiaro se il prossimo anno Alfonso deciderà di mantenere questa formula o ripristinare il doppio opinionista mettendole qualcuno vicino, magari Beatrice Luzzi, come molti fan dell'attrice auspicano.

Beatrice Luzzi potrebbe affiancare Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista

Nelle ultime ore, sui profili ufficiali del programma si sono aperti i casting dell'edizione 2024/2025. "Il Grande Fratello non si ferma mai: sono già partiti i casting per la prossima edizione", si legge sulla pagina Instagram del reality show.

Quest'anno a scendere in campo in prima persona è lo stesso Alfonso Signorini. Il conduttore del reality show ha invitato gli aspiranti gieffini a scrivergli in direct: "Ciao a tutti! Quest'anno vorrei conoscervi un po' meglio. Scrivetemi in Direct Message: un breve profilo con quelle che ritenete essere le cose importanti da sapere di voi. Si comincia sempre così... Vi aspetto e... buona fortuna a tutti!!!".