Anna Pettinelli travolge il Grande Fratello: difende Stefania Orlando da "Miss e Mr Arroganza", e con Iago....

Anna Pettinelli era stata annunciata come ospite speciale della Casa del Grande Fratello nella puntata del 17 febbraio. La sua migliore amica, Stefania Orlando, aveva passato una settimana difficile, dopo le brutte discussioni con Chiara e Alfonso, e c'era bisogno di una sferzata d'energia dopo tutta la negatività e le accuse.

La conduttrice non se l'è fatto ripetere due volte ed è entrata dalla porta rossa travolgendo la Casa come un ciclone. Nel suo mirino sono finiti subito Alfonso D'Apice, poi eliminato, e la fidanzata Chiara Cainelli, ma non ha risparmiato neppure un giudizio, assai più benevolo, su Iago Garcia.

Le "Pettinando" contro "Miss e Mr Arroganza"

"Non hai contenuto, da sola non avresti il coraggio di dire niente". "A te non ti vuole nessuno" e poi "Alla tua età non sei un buon esempio". Sono volate parole grosse in settimana tra Stefania Orlando e Chiara Cainelli. Se però la prima ha espresso un giudizio sul percorso all'interno della Casa dell'ex di Uomini e Donne, la seconda ha lanciato offese che hanno toccato la sfera personale. Sostenuta dal fidanzato Alfonso D'Apice.

Le parole di Chiara, in particolare, sono andate a toccare un nervo scoperto di Stefania Orlando, come lei stessa ha ammesso in puntata: la mancanza di un figlio, mai cercato con convinzione, oggi forse un rimpianto. A squarciare il velo di malinconia è arrivata però Anna Pettinelli, la sua migliore amica. Insieme, come ha raccontato, formano la coppia delle "Pettinando", due amiche ormai di lunga data che hanno regalato al GF uno dei momenti più commoventi e sinceri delle ultime puntate.

La coduttrice è arrivata assai agguerrita contro coloro che ha ribattezzato "Miss e Mr Arroganza", ovvero Chiara e Alfonso, con cui ha subito chiesto un confronto (dopo essersi assicurata che la sua amica stesse mangiando il giusto visto che l'ha trovata "tutta ossa"). Da lì in poi è stata un fiume in piena, non lasciando agli altri due neppure il tempo di ribattere con motivazioni inconsistenti sulla questione "donne di 50 anni e più che non hanno paura di diverirsi".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Poi sventola davanti ai loro occhi le 10 pagine di bio di Stefania Orlando direttamente scaricate e stampate da Wikipedia: "Sono dieci pagine, stasera te le leggi". Beatrice Luzzi la addita come un cattivo esempio, perchè non dà tempo di rispondere, ma la Pettinelli arriva esattamente dove voleva: scuotere l'amica dalla negatività e strigliare la coppia. Dipendesse da lei e dal suo piglio, il Grande Fratello durerebbe due mesi in meno ma con più soddisfazione dal punto di vista delle dinamiche e del tono dei confronti.

Anna Pettinelli dà la sua approvazione a Iago Garcia

Iago Garcia

Prima di uscire dalla porta rossa, la conduttrice radiofonica ha un'ultima cosa da fare: conoscere Iago Garcia, colui che, per vicinanza d'età e di interessi, ha dimostrato di avere una certa chimica con Stefania Orlando. E certo neppure l'amica nega attrazione per colui che ormai chiama con affetto "Iaghito".

Come ci ha tenuto a precisare ancora una volta, però, nulla succederà davanti alle telecamere, perchè se saranno rose fioriranno una volta che entrambi saranno usciti dalla Casa. Anna Pettinelli approva, Iago e la futura conoscenza, e i fan della Orlando stanno già aspettando la data della finale.