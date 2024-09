Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi svela: “Ecco perché non ho sfilato sul red carpet di Venezia”

L'ex concorrente del reality show di Alfonso Signorini ha spiegato ai suoi follower il motivo per cui non lo abbiamo visto sul tappeto rosso della Mostra del Cinema.

In questi giorni è in corso la Mostra del Cinema di Venezia. Come avviene da qualche anno, sul red carpet della kermesse hanno sfilato, oltre alle stelle del grande schermo, anche influencer e protagonisti di programmi televisivi che hanno poco a che fare con la settima arte, la cui presenza suscita sempre grandi polemiche.

I fan di Giuseppe Garibaldi, ex concorrente del Grande Fratello, hanno notato la sua assenza, evidenziando come altri personaggi, come Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, ex protagonisti di Uomini e Donne, abbiano partecipato. In un video condiviso sui social, l'ex gieffino ha spiegato che, pur essendo stato invitato, ha preferito rimanere a casa.

Le parole di Giuseppe Garibaldi

"Buongiorno a tutti. Vi volevo informare di una cosa che mi è successa e di una decisione che ho preso. Oggi pomeriggio dovevo essere sul red carpet di Venezia, mi avevano chiamato a inizio agosto. Però, dopo aver visto i vari personaggi che hanno sfilato, tra cui grandi attori, attrici e registi, mi sono detto: 'Ma io chi sono per andare lì in mezzo a loro?'".

Giuseppe al Grande Fratello

"Un po' di rammarico per non essere andato c'è, ma spero che un giorno magari ci andrò per altre qualità, magari quella di attore, chi lo sa. Volevo comunque dire grazie a chi mi ha invitato a inizio agosto. Ora vi mando un bacio a tutti", ha concluso. Non tutti hanno creduto alle parole di Giuseppe, tanto che poco dopo l'ex gieffino ha pubblicato un altro video per confermare quanto detto in precedenza.

La sua partecipazione al Grande Fratello è stata caratterizzata dal rapporto con Beatrice Luzzi. Pochi giorni fa, l'attrice ha confermato sul suo profilo Instagram che tra lei e Giuseppe c'è solo amicizia e che la breve storia d'amore iniziata sotto le telecamere della Casa più spiata d'Italia è definitivamente chiusa.