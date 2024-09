Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi nuovo flirt dopo Beatrice Luzzi? La sua risposta

Dopo la fine del Grande Fratello, due dei concorrenti più amati dell'ultima edizione del reality, Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, sono stati al centro del gossip. Molti fan, i cosiddetti Beabaldi, speravano in un loro riavvicinamento, ma nei giorni scorsi entrambi, in modo diverso, hanno chiarito che tra loro c'è ora solo amicizia. Nel frattempo, l'ex protagonista di Vivere sarà opinionista del Grande Fratello, mentre per lui si parla di nuove frequentazioni.

La nuova fiamma di Giuseppe Garibaldi

Secondo Deianira Marzano, l'ex gieffino starebbe frequentando una nuova ragazza dopo la fine del suo breve flirt con Beatrice Luzzi, nato e finito all'interno della casa del Grande Fratello. La notizia ha deluso i fan che speravano in un ritorno di fiamma tra i due, dopo che avevano condiviso alcuni eventi organizzati dai loro followers.

Ma l'esperta di gossip è stata categorica: "Mettetevi l'anima in pace. So che Giuseppe si vede e si scrive con un'altra ragazza. Anche Beatrice ha liquidato la situazione appena le serate di coppia erano terminate e aveva altri progetti", ha scritto riferendosi al nuovo ruolo di Beatrice come opinionista del reality show.

Una foto di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi condivisa sui social

Le parole dell'ex gieffino: "Cambiate mestiere"

Di fronte alle indiscrezioni diffuse sui social, Giuseppe ha risposto direttamente via Instagram, con toni piuttosto accesi. "Ma io dico, sono notte e giorno nei pensieri di chi non sa fare il proprio lavoro, di chi continua a campare con la mia vita privata sparando solo ed esclusivamente caz.ate! Cambiate mestiere, passeggiate, bevete, mangiate insieme agli amici, ma posate quell'aggeggio che avete in mano che siete peggio di me nell'usarlo", ha dichiarato.

Pochi giorni fa è stata Beatrice Luzzi a precisare la natura del suo rapporto con Giuseppe. "Tra noi c'è un grande rapporto di supporto e affetto, ma non siamo fidanzati. Abbiamo approcci, responsabilità e prospettive di vita troppo lontane per essere integrate nella reciproca quotidianità." E poi: "Siamo stati accusati di ambiguità da alcuni fan, ma noi non siamo attori di un film siamo persone in carne ed ossa (e cuore), con tutte le complessità personali, familiari e sociali che ciò comporta."