Grande Fratello: Tommaso Franchi e Ilaria Clemente entrano come concorrenti Nip del programma, ecco chi sono

Ultime novità dal mondo del Grande Fratello: durante la prima puntata faranno il loro ingresso due volti sconosciuti al pubblico televisivo, ovvero Ilaria Clemente e Tommaso Franchi, come anticipato poco fa da Davide Maggio. Intanto, Alfonso Signorini ha svelato per la prima volta la nuova location del programma.

Il cast del Grande Fratello e nuova location

Fino ad oggi sono stati annunciati sei concorrenti Nip. Tra questi, conosceremo lunedì 16 settembre la gondoliera Sara Pilla, l'animatore per bambini Michael Castorino, il parrucchiere reggiano Luca Giglioli e Nicole Cresta. Oggi si aggiungono Ilaria Clemente, romana di 30 anni, e Tommaso Franchi, 24enne di Siena.

Insieme a loro ci saranno i vip già confermati: Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Giulia Mannucci, Helena Prestess, Iago Garcia, Javier Martinez, Jessica Morlacchi, Luca Calvani, Clarissa Burt, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Inoltre, Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere parteciperanno come un unico concorrente.

La Nip Ilaria Clemente

Alfonso Signorini oggi ha mostrato la nuova location, il reality show ha lasciato Cinecittà per trasferirsi nei Lumina Studios, immersi nel verde. "L'atmosfera è completamente diversa, molto più arcadica. Siamo in aperta campagna, con tutti gli spazi a portata di mano: studio, Casa e uffici vicini, creando una sorta di Villaggio del Grande Fratello. Questo mi permetterà di fare più sorprese durante la diretta", ha dichiarato il conduttore.

Grande Fratello, Greta e Sergio: a volte ritornano? La foto che fa esultare i fan della coppia

A proposito del cast, in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni, lo stesso Alfonso Signorini ha dichiaratro: "Abbiamo iniziato a lavorare appena finita la scorsa edizione, circa ad aprile. Generalmente sono cauto nei giudizi, ma questa volta posso dire che il cast promette molto bene. Avremo l'attore e conduttore Luca Calvani, la cantante Jessica Morlacchi e tre ex protagoniste di 'Non è la Rai', che parteciperanno come un'unica concorrente: Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi."