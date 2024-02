Grande Fratello: Giuseppe Garibaldi dopo il malore: 'È sotto osservazione'

Giuseppe Garibaldi è sotto osservazione dopo essersi sentito male nella Casa del Grande Fratello. Il concorrente calabrese ha avuto un malore venerdì sera ed è stato accompagnato in ospedale con un'ambulanza, dove resterà finché le sue condizioni non miglioreranno.

Rassicurazioni sullE condizionI di Giuseppe Garibaldi

I fan del Grande Fratello possono tirare un sospiro di sollievo. Dopo l'ansia di ieri sera, arrivano le prime rassicurazioni sulle condizioni di Giuseppe Garibaldi. Il concorrente ieri avrebbe perso i sensi mentre era in bagno, secondo una ricostruzione fatta dopo i primi concitati momenti.

"Buongiorno a tutti. Io e la mia famiglia vi ringraziamo per i tanti messaggi d'affetto! Giuseppe sta bene ed è sotto osservazione. Grazie di cuore a tutti", ha scritto il fratello Nicola. Stesse rassicurazioni arrivano dal profilo Instagram del gieffino: "Giuseppe sta bene, è sotto osservazione".

Comunicato ufficiale del Grande Fratello

Anche il Grande Fratello ha emesso un comunicato ufficiale attraverso i profili social del programma: "Giuseppe Garibaldi, in seguito a un leggero malore, è uscito temporaneamente dalla Casa del Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici. Ora sta bene e rientrerà appena possibile".

Il malore e i soccorsi

Nella Casa più spiata d'Italia ieri sera si è diffusa la paura per le condizioni fisiche di Giuseppe. Il pubblico da casa stava seguendo il programma quando Rosy Chin e Anita Olivieri hanno improvvisamente urlato il nome del loro compagno e hanno chiesto l'intervento del Grande Fratello per aiutare Giuseppe.

In sottofondo si è udita distintamente la voce di Marco Maddaloni che ha avvertito i suoi compagni di non intraprendere operazioni di soccorso rischiose: "Non toccategli il cuore", ha urlato il judoka.

Subito dopo i microfoni dei concorrenti sono stati spenti e nella Casa di Cinecittà è arrivata un'ambulanza. Gli operatori hanno soccorso Giuseppe nella Mystery Room prima di portarlo in ospedale.