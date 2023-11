Grande Fratello, Giselda eliminata, sette concorrenti in nomination: ecco chi sono e i dettagli della serata

Giselda Torresan non fa più parte dei concorrenti del Grande Fratello. La ragazza, con le montagne nel cuore, ha dovuto abbandonare il reality show proprio nel momento in cui stava iniziando a comprendere i meccanismi del gioco.

Nella diciassettesima puntata, si è svolto un nuovo turno di nomination e sette concorrenti sono al televoto che si chiuderà giovedì prossimo. Il meno votato rischia di abbandonare la casa durante la puntata del 13 novembre.

Grande Fratello, la puntata del 6 novembre

La puntata del Grande Fratello del 6 novembre 2023 ha portato con sé momenti di tensione, emozioni e sorprese. Giselda Torresan è stata eliminata, Ci sono stati incontri che hanno commosso il pubblico.

Eliminazione di Giselda Torresan

La protagonista della serata è stata senza dubbio Giselda Torresan, che ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello. Nonostante il suo percorso nel reality, Giselda è risultata essere la concorrente meno votato al televoto dopo una sfida serrata con Angelica.

Le percentuali dell'esito del televoto hanno visto Giampiero al 25,60%, Giuseppe al 23,49%, Alex al 22,25%, Angelica al 14,44%, e Giselda al 14,22%. La ragazza ha lasciato la Casa con un sorriso, felice di ritornare alla sua vita di montagna.

La Polemica tra Giampiero Mughini e Angelica Baraldi

La puntata ha visto anche un acceso confronto tra Giampiero Mughini e Angelica Baraldi. Le parole forti del giornalista hanno generato discussioni tra i concorrenti, con opinioni contrastanti su chi debba scusarsi.

Giampiero la settimana scorsa aveva detto alla coinquilina: "Tu hai proprio un futuro da zoc.ola grande così". Massimiliano ritiene che Mughini dovrebbe chiedere scusa, mentre Beatrice sostiene che Angelica avrebbe dovuto difendersi durante la diretta. Fiordaliso si chiede perchè la ragazza abbia tenuto la mano a Mughini se si riteneva offesa dalle sue parole.

Il Triangolo Amoroso di Beatrice

Il triangolo amoroso tra Beatrice, Massimiliano e Giuseppe è stato al centro di un altro blocco del programma. Dopo la fine della relazione tra Beatrice e Giuseppe, l'attrice e Max hanno sotterrato l'ascia di guerra.

In questi giorni, dopo aver vinto un gioco nella casa, Massimiliano ha scelto Beatrice come sua Geisha personale, la cosa ha fatto ingelosire Giuseppe. Bea, al centro delle loro attenzioni, per il momento sta al gioco ma ammette di non fidarsi di nessuno dei due e tiene alta la guardia.

Riabbracci e Sorprese

Beatrice Luzzi ha ricevuto un videomessaggio dai due figli e ha riabbracciato il suo ex, Alessandro Cisilin, padre dei due ragazzi, in uno dei momenti più emozionanti della serata.

L'incontro tra Alessandro e Beatrice ha infiammato il web, l'affetto e il rispetto dell'ex coppia sono stati indicati come un esempio da seguire per tutti i separati. La loro storia, terminata per incompatibilità caratteriali, è finita, ma Beatrice e Alessandro non hanno dimenticato i momenti belli vissuti in passato.

Perfino Alfonso Signorini vorrebbe vederli di nuovo insieme ma Beatrice replica "Stiamo bene così".

Alex Schwazer ha ricevuto un videomessaggio da sua madre. Mirko ha incontrato Greta, che prima di vedere il suo fidanzato ha attaccato Angelica colpevole, secondo l'ex tentatrice, di provarci con il suo fidanzato. La stessa Angelica ha potuto riabbracciare il suo fidanzato Riccardo.

Le nomination e gli immuni del Grande Fratello di ieri

Sei gli immuni di questa settimana, quattro scelti dai concorrenti, due dall'opinionista Cesara Buonamici. Sette i concorrenti in nomination, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Immuni

Beatrice

Alex

Mirko

Anita

Angelica (scelta da Cesara Buonamici)

Fiordaliso (scelta da Cesara Buonamici)

Nomination

Massimiliano nomina Ciro

Giuseppe nomina Massimiliano

Rosy nomina Grecia

Vittorio nomina Ciro

Grecia nomina Ciro

Paolo nomina Ciro

Jill nomina Ciro

Ciro nomina Vittorio

Letizia nomina Ciro

Giampiero nomina Ciro

Beatrice nomina Letizia

Anita nomina Ciro

Mirko nomina Giuseppe

Angelica nomina Ciro

Alex nomina Ciro

Fiordaliso nomina Giampiero

Al televoto non eliminatorio sono finiti Ciro, Massimiliano, Grecia, Vittorio, Letizia, Giuseppe e Giampiero, il meno votato andrà in nomination e sarà a rischio eliminazione nella puntata della prossima settimana, quella in onda lunedì 13 novembre.