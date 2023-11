Grande Fratello: Giampiero Mughini ad Angelica: 'Hai un futuro da zocc*la'

Brutto scivolone di Giampiero Mughini durante la festa di Halloween del Grande Fratello: il giornalista, rivolgendosi ad Angelica Baraldi, le ha previsto un futuro da zocc.la. La frase è stata riportata dalla stessa concorrente, che raccontando il fatto a Vittorio Menozzi, gli ha confessato di essere stata offesa dalla dichiarazione del giornalista.

Grande Fratello: La frase offensiva di Giampiero Mughini

Dispiace sentire che Giampiero Mughini, un uomo di cultura e intelligenza, abbia fatto un commento così offensivo durante la festa di Halloween del Grande Fratello. La sua affermazione rivolta ad Angelica Baraldi è stata sicuramente inappropriata e fuori luogo. Il tutto è successo durante la cena di Halloween, in un contesto apparentemente spensierato.

Proprio durante la festa, Giampiero Mughini, che a casa avrebbe una stanza dedicata alla letteratura erotica, guardando Angelica le ha detto: "Tu hai proprio un futuro da zoccola grande così". La ragazza ha reagito con un semplice "Giampi". "Ma sì, ma dai", ha ribattuto Mughini.

Ciro Petrone, per evitare che la discussione prendesse una piega ancora peggiore, ha subito detto: "Togliamo il vino da qui che è meglio". Poco dopo, la gieffina ha raccontato tutto a Vittorio. Nelle scorse puntate del programma, la stessa Angelica si era offesa molto perché Beatrice l'aveva definita una gatta morta.

La reazione di Angelica

"Mughini mi ha detto una frase che mi stava per venire da piangere", ha raccontato al coinquilino. "Lasciamo perdere che è una cosa molto brutta. Quella a cui fai riferimento tu è successa dopo. Prima, quando stavamo ballando, lui era a tavola e mi ha detto una frase bruttissima e io ci sono rimasta malissimo. Non è molto delicato. Ma hai sentito bene cosa mi ha detto?".

Angelica, comunque, non ha chiarito con Giampiero, anzi quando la incrociato la mattina ha preferito parlargli, male, di Beatrice: "Non so perché ce l'abbia con me. Se mi lancia altre frecciatine o vuole provare a discutere con me io non rispondo. Io comunque le do il buongiorno ma non scendo di livello. Ma se mi istiga di nuovo o mi lancia delle frecciatine non rispondo, la ignoro"