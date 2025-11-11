Grande Fratello, Francesco Rana dopo le parole offensive a Donatella: "Sono stato frainteso"

Dopo il duro attacco a Donatella durante la puntata del 10 novembre, Francesco Rana ha condiviso un post su Instagram in cui ha chiesto scusa all'ex coinquilina.

La puntata del Grande Fratello del 10 novembre ha scatenato polemiche dopo le parole di Francesco Rana nei confronti di Donatella, in particolare per un'espressione dialettale percepita come offensiva. Dopo l'indignazione del web e l'intervento di Simona Ventura in studio, questa mattina Rana ha chiesto scusa pubblicamente su Instagram, chiarendo di non aver avuto intenzione di offendere Donatella né la sua famiglia, ma solo commentare il percorso nel reality.

Cosa ha detto Francesco Rana durante la diretta

Durante la diretta, dopo lo scontro in studio tra Donatela e Francesca Carrara, - legato al litigio di domenica mattina - il vigile urbano di Molfetta aveva commentato: "È inammissibile il gesto che hai fatto nei confronti di Francesca. Io mi sono informato su di te a Bari e ne hai fritti di polipi. Non devi assolutamente comportarti così e tirare i capelli... Ricordati che non devi fare certe cose e devi portare rispetto."

Il significato dialettale e la reazione social

L'espressione dialettale "ne hai fritti di polipi" ha suscitato indignazione, soprattutto sui social, perché nel contesto pugliese viene comunemente interpretata come un riferimento offensivo alla vita amorosa di una donna. Subito è intervenuta anche Simona Ventura, prendendo posizione in studio. La conduttrice ha così chiesto a Rana un chiarimento diretto con Donatella, spingendolo a chiedere scusa: "Hai detto una cosa inammissibile in dialetto pugliese. Non l'avevamo capito, ma ora devi chiedere scusa."

Donatella Mercoledisanto

Rana ha cercato di difendersi, affermando di non aver inteso l'espressione in senso negativo: "Non l'ho detta in quel senso. Io intendevo che è una furba, ma poi offende la gente." La replica di Donatella non si è fatta attendere: "Lui non deve chiedere scusa a me, ma a mio marito e ai miei figli. Vai a Bari a informarti su di me? Io non sono la figlia di....io qui sono Donatella, la moglie di Andrea e mamma di Antonio e Davide. Mi voglio scrollare di dosso questa cosa. Non ti vergogni?"

Le scuse di Francesco Rana

Poche ore dopo, l'ex gieffino ha pubblicato un post su Instagram per chiarire la situazione e chiedere ufficialmente scusa: "Ci tenevo a scrivere due righe dopo la puntata di ieri - ha scritto Francesco Rana - per chiedere scusa alla famiglia di Donatella, se le mie parole sono risultate offensive... Il mio commento voleva essere solo una critica al percorso come concorrente del GF, non un giudizio sulla sua persona o sulla sua famiglia. Spero che queste mie parole possano chiarire le mie intenzioni e riportare un po' di serenità."

Rana ha inoltre sottolineato di aver vissuto personalmente momenti in cui è stato deriso o insultato durante il programma, ma che oggi sente l'importanza di riconoscere i propri errori e imparare da essi. Con questa presa di posizione, si chiude per il momento la vicenda, con l'augurio di un sereno confronto e rispetto reciproco tra i protagonisti.