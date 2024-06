Grande Fratello, le foto hot di una concorrente provocano un'ondata di critiche su web: lei replica

La partecipazione al Grande Fratello regala notorietà, almeno sui social, a personaggi fino ad ora sconosciuti, incrementando il numero di follower utili per le famose sponsorizzazioni, ma aumentando proporzionalmente anche il numero dei famigerati hater. Recentemente, Rosy Chin è stata attaccata per aver pubblicato foto hot sul suo profilo Instagram.

Le polemiche sulle foto sexy di Rosy Chin

Quando le luci della Casa più spiata d'Italia si sono spente, i concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini sono tornati alla loro vita quotidiana. Alcuni hanno continuato nelle loro dinamiche post-reality, mentre altri, sono tornati al tran tran di sempre, divisi tra lavoro, famiglia e gli amici di sempre.

Tra quest'ultimi c'è Rosy Chin, la chef di origini cinesi nata a Milano ha ripreso il suo ruolo di mamma e imprenditrice, come si era descritta prima di entrare nel loft di Cinecittà. L'ex gieffina è sposata con Paolo La Quosta, con cui ha tre figli e gestisce il ristorante Yokohama Sushi Restaurant nella sua città.

Rosy Chin durante una puntata del Grande Fratello

Nelle ultime ore, Rosy ha condiviso su Instagram cinque foto sexy, spiegando nella didascalia il motivo di questa scelta: "Oggi ho voglia di celebrare la bellezza, la forza e la sensualità di essere donna e mamma, aggiungerei anche una grande lavoratrice, tiè". Ha proseguito dicendo: "Osare è parte di me, prendersi cura di sé è un valore. Non rinuncio alla mia femminilità, ai miei principi e alla gioia di mostrarmi per ciò che sono senza paura, viva la pazzia con ironia". Tuttavia, questa ironia non è stata colta da alcuni follower, che hanno commentato negativamente le foto.

Grande Fratello, Anita Olivieri festeggia il compleanno: chi c'era e chi le ha dato buca degli ex coinquilini

Apprezzamenti come "Ma come c'è l'ha il seno???" e "Queste foto non sono realtà, chi ti ha seguito guardando il GF sa come sei e questi Photoshop sono assurdi" hanno suscitato la risposta di Rosy. A differenza di Massimiliano Varrese, che ha minacciato querele, la chef ha respinto con fermezza gli attacchi. "Tesoro, se fai un lavoro in uno studio fotografico lo fai proprio per ottenere un risultato che esalti e valorizzi", ha detto a uno dei tanti hater. "Questo è un bellissimo servizio fotografico. Nelle mie storie non utilizzo filtri. E comunque approvo e accolgo tutto ciò che può migliorarmi sempre, dentro e fuori".

Rosy ha ricordato che nei suoi reel si trovano foto che mostrano la sua quotidianità, anche quando pesava oltre 110 chili. Ha sempre pubblicato foto in costume naturali e ha sottolineato che questo è un lavoro fatto in studio. A chi l'ha accusata di non accettare le critiche, ha replicato: "Se permetti, rispondo dato che stai parlando di me".