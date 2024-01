Grande Fratello: Federico Massaro contro Mirko Brunetti 'Non ha mai avuto le pal*e'

Improvviso sfogo di Federico Massaro contro Mirko Brunetti, il concorrente del Grande Fratello sembra essersi improvvisamente svegliato dal suo torpore per andare contro l'ex fidanzato di Perla Vatiero. Nella sua accusa, Federico ha rimproverato all'imprenditore reatino di mancare di rispetto nei confronti di Giuseppe Garibaldi.

Accuse di Mancanza di Rispetto e Cambiamento

Nelle puntate più recenti del Grande Fratello, Mirko ha preso di mira Giuseppe Garibaldi. Dopo essere uscito dal reality show, l'ex fidanzato di Perla ha ammesso in alcune dirette su Instagram di avere ora una visione più chiara di ciò che accade nella casa più spiata d'Italia.

Mirko Brunetti Attacca Giuseppe Garibaldi

Mirko è convinto che Giuseppe Garibaldi sia un grande giocatore e stia usando Perla: "Non c'entra Perla come gelosia, perché penso realmente che lui giochi con malizia. E mi dispiace che Perla non se ne accorga", ha detto nell'ultima puntata del reality show.

Critiche alla Descrizione di Giuseppe da Parte di Mirko

La presa di coscienza di Mirko non è piaciuta a Federico che ieri ne ha parlato, come riporta Biccy, con Rosy e Fiordaliso. Secondo il concorrente attualmente in nomination con Sergio e Beatrice, Mirko avrebbe detto "cazz.te" e "cavolate", evidenziando una presunta mancanza di coerenza nelle sue azioni e parole.

"Ha detto delle caz.ate, un sacco di cavolate, solo caz.ate. Anche meno dai. Vuole fare il pavone adesso. È tornato a casa e ha lasciato la maturità che pensava di aver trovato insieme all'umiltà quando ha ritrovato le pal.e che qui dentro non ha mai avuto".

Federico ha sottolineato il suo disappunto per come Mirko abbia attaccato Giuseppe: "Non mi è piaciuto per niente come ha trattato una persona che fino a ieri chiamava amico, come Giuseppe e fuori fa altro".

La fiducia di Perla

"Ha visto delle cose fuori? Ma no, Perla mica è cieca e poi si fida di Giuseppe. Se pensa che si può fidare di Giuseppe è vero. Lui la fa ridere e serena - ha continuato Federico - Se quello dice che ama vedere Perla serena e felice, allora dovrebbe essere contento. Ha fatto una descrizione di Giuseppe sbagliata".

Federico Massaro, che ad oggi nel corso delle puntate settimanali del programma è stato ricordato solo per la sua amicizia con Vittorio, ha poi concluso la sua filippica contro Mirko parlando della fiducia che l'ex concorrente dovrebbe avere nei confronti di Perla.

"Qui faceva il carino e coccoloso. Io voglio bene a Perla e non posso difendere lui. Dice che è maturato, ma dopo cinque anni non ha capito Perla. Fa capire che non si fida di Perla. Lei ha il suo cervello e lui deve rispettarla e avere più fiducia".

Mirko, che ieri ha festeggiato i suoi 27 anni con una dedica speciale di Perla, per il momento non ha risposto a Federico e non è detto che abbia intenzione di farlo.