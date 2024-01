Grande Fratello, Perla Vatiero su Giuseppe Garibaldi. 'Non mi piace ma qui è un punto di riferimento'

La situazione di Perla Vetiero nella Casa del Grande Fratello si complica, poiché la ragazza è alle prese con i giudizi contrastanti di Mirko su Giuseppe Garibaldi. La giovane è ora assalita dai dubbi, oscillando tra la volontà di seguire il parere del suo ex fidanzato e la paura di perdere un punto di riferimento nella Casa.

Nuovo Confronto Acceso tra Mirko e Giuseppe Garibaldi Brunetti

Nella puntata di ieri del Grande Fratello c'è stato un nuovo confronto tra Mirko e Giuseppe Garibaldi, Brunetti, da quando è uscito dalla Casa non perde l'occasione per attaccare il bidello calabro che, a suo dire, starebbe solo prendendo in giro Perla ai fini del gioco: "Mi spiace che lei non se ne accorga" ha detto ieri sera.

Perplessità e Domande Riguardo al Cambiamento di Mirko

Le parole di Mirko hanno dato fastidio a molti concorrenti, che si chiedono il motivo del cambiamento di Mirko. Lo stesso Brunetti, in alcune dirette di Instagram, ha spiegato che, stando fuori dalla casa riesce a vedere le cose con più chiarezza.

"Tutti quanti mi chiedono perché Mirko sia così ma io sto qui dentro non posso saperlo", ha detto Perla a Letizia dopo la puntata. "Non lo so, me lo chiedo, mi pongo molte domande riguardo a Giuseppe. So che Mirko non è geloso, Giuseppe non è il mio tipo, non mi piace".

"Anche stasera Mirko mi ha detto 'Mi dispiace che Perla non se ne renda conto'" ha continuato - Io Giuseppe lo vedo sincero e vero nei miei confronti. Senza Giuseppe, avrei meno motivi per restare qui, perché lui mi dona leggerezza".

Massimiliano Varrese Avverte Mirko sul Controllo dell'Ego

Contro Mirko si è scagliato anche Massimiliano Varrese che durante una pubblicità ha lanciato una sorta di avvertimento a Mirko sul suo Ego. Parlando con gli altri concorrenti ha detto: "È importante che lui impari a gestire il suo ego, altrimenti rischia di esplodere e farsi molto male. L'ego è pericoloso, estremamente pericoloso, è come un palloncino che si gonfia sempre di più, ma alla fine cadi rovinosamente a terra".

E ancora: "Gli consiglio di rimanere con i piedi ben piantati a terra, altrimenti è facile cadere. Può scegliere di fare di questa passione un mestiere, ma deve stare attento, poiché nel corso degli anni sono passate molte meteore".

"L'ego può giocare brutti scherzi, ragazzi. In tanti anni di carriera, ho visto molti Mirko che sono passati. Molti, come lui, che non hanno mantenuto i piedi per terra - ha concluso Massimiliano - Spero davvero che presti molta attenzione, lo auguro sinceramente per il suo bene. Parlo con un motivo, perché in 30 anni ho visto passare molte persone come Mirko".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Perla parla con Letizia.