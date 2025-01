Grande Fratello, Federico Chimirri ha le idee chiare: “Ecco cosa penso di Lorenzo Spolverato”

L'ingresso di tre nuovi concorrenti nella Casa del Grande Fratello ha subito smosso le dinamiche tra i gieffini. Maria Teresa Ruta, Mattia Fumagalli e Federico Chimirri, arrivati lunedì sera, hanno trascorso i primi giorni nel Tugurio e, nella serata di ieri, hanno avuto la possibilità di invitare alcuni coinquilini per una chiacchierata.

Federico Chimirri smaschera Lorenzo Spolverato: "Disposto a tutto per vincere"

I prescelti sono stati Javier Martinez, Stefania Orlando e Pamela Petrarolo. Durante la serata, il gruppo si è intrattenuto con un gioco a base di domande scomode, ed è proprio in questo contesto che sono emerse dichiarazioni scottanti. Uno dei momenti più discussi della serata è stato il giudizio di Federico Chimirri su Lorenzo Spolverato.

Secondo il nuovo arrivato, il gieffino milanese sarebbe un grande stratega, capace di anteporre il gioco anche ai sentimenti, compresa la sua relazione con Shaila Gatta: "Lorenzo per me è molto stratega. E ha una parte del gioco che, se dovesse fare qualcosa per 'vendere' Shaila pur di arrivare in finale, lo farebbe subito. Ed è lì che ti accorgi che è disposto a tutto per vincere."

Federico Chimirri ha le idee chiare sui gieffini

Durante il gioco, Federico Chimirri ha espresso anche un'opinione su Jessica Morlacchi, dichiarando di trovarla poco trasparente: "Se c'è qualcuno che a primo impatto mi ha trasmesso poca trasparenza tra i concorrenti in gioco? Per me, dai suoi sguardi, dalle sue parole e dagli atteggiamenti, direi Jessica, perché non riesco bene a capirla."

Infine, il nuovo gieffino, che abbiamo già visto a MasterChef Italia, ha commentato anche il rapporto tra Javier Martinez e Helena Prestes, esprimendo il suo rammarico per il fatto che tra i due non sia scattata una storia d'amore: "Mi è dispiaciuto tanto che a te, Javier, non sia piaciuta Helena da quel punto di vista".

"Parlo di una relazione romantica. Poi è ovvio che se non c'è chimica non puoi farci nulla e non è bello illudere un'altra persona. Meglio una brutta verità che una bella bugia. Però mi è dispiaciuto tanto, perché da fuori io facevo un po' il tifo per voi," ha concluso Federico Chimirri.