Grande Fratello, Lorenzo Spolverato provoca Helena Prestes: la sua reazione è durissima

Nella Casa del Grande Fratello il clima continua a essere incandescente, e l'ultimo scontro tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato ne è la prova lampante. Ieri sera, mentre la modella brasiliana stava riposando in camera, il coinquilino si è diretto in bagno, chiudendo la porta con forza. Un gesto che ha fatto scattare la furia di Helena, che si è alzata dal letto, ha aperto la porta del bagno e ha sbottato.

Tensione alle stelle tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato

La gieffina, ripescata la scorsa settimana, si è rivolta contro il coinquilino dandogli dell'ineducato e dell'attaccabrighe: "Sei un maleducato, ti avevo già chiesto di non sbattere la porta. Lo fai per provocare e questo è chiaro". Dopo aver affrontato Lorenzo nel bagno, Helena ha lasciato la stanza per sfogarsi in cucina, ancora visibilmente alterata.

"Lui ha chiuso ancora una volta la porta con forza, come sempre per provocare. Maleducata un caz.o! Lui è un cafone maleducato, chiude e sbatte la porta del bagno con forza mentre una persona sta dormendo, lo fa apposta. Io gli avevo già chiesto di non farlo ieri e lui continua. Maleducato che non è altro".

Poco dopo, Lorenzo l'ha raggiunta per replicare con toni altrettanto accesi: "Ma cos'è che c'hai ancora, cosa vuoi? Sei una grande maleducata. Vergognati, ti devi solo vergognare. E ci siete voi testimoni, sono stato aggredito. No, no, sono stato aggredito da te!". Helena non è rimasta in silenzio e ha ribattuto duramente.

"Tu sei un maleducato Sei tu che ti devi vergognare. E smettila, Lorenzo". La situazione si è surriscaldata al punto che Amanda Lecciso è intervenuta per calmare la modella: "Ti prego andiamo via di qui, calmati, ci sono io, rilassati". Non è la prima volta che Lorenzo e Helena si trovano ai ferri corti, ma questa lite arriva in un momento particolarmente delicato per la modella.

Solo 24 ore prima, Spolverato aveva dichiarato che, se la Prestes non verrà eliminata nella prossima puntata, cambierà strategia per metterla in difficoltà. Che il suo piano sia già entrato in azione? Nel frattempo, Javier, Pamela e Stefania, che si trovavano a cena nel tugurio con i tre nuivi arrivati, hanno appreso dello scontro da Alfonso e Zeudi. Entrambi sembrano essersi schierati con Lorenzo.

