Grande Fratello, ex vippona pronta a tornare nella casa: ecco chi si unisce al cast

La Casa del Grande Fratello è sempre più al centro dell'attenzione, con la produzione che continua a cercare nuovi modi per ravvivare il reality show. Dopo l'ingresso di ben cinque nuovi concorrenti nell'ultima puntata, la sorpresa non finisce qui. Nei prossimi giorni, un altro volto noto potrebbe varcare la soglia della casa più spiata d'Italia: Eva Grimaldi.

Eva Grimaldi pronta a fare il suo ritorno nella Casa

L'ex Vippona della sesta edizione del Grande Fratello Vip è pronta a fare il suo rientro, in un reality che già l'ha vista protagonista, anche se solo per poche settimane. Eva Grimaldi sta per diventare una nuova concorrente del reality show. Secondo le indiscrezioni di Davide Maggio, il suo nome si affianca a quello degli altri volti noti destinati a varcare la porta del reality.

Il ritorno di Eva Grimaldi non è un caso isolato, ma si inserisce in una strategia ben precisa da parte degli autori e di Alfonso Signorini. In un momento in cui gli ascolti del reality show non sono più quelli di un tempo, questa mossa mira a richiamare nella casa personaggi già conosciuti dal pubblico.

Eva Grimaldi durante il GFVIP 6

La scelta ricade quindo su ex concorrenti che hanno lasciato un bel ricordo durante la loro precedente partecipazione, in grado di stimolare l'interesse e l'attenzione. Non è un caso che tra gli ex gieffini che dovrebbero entrare ci sono anche Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, amatissime vippone dell'iconica quinta edizione vip del programma.

Nelle ultime settimane, si è visto un continuo ricambio di concorrenti, come dimostrato dall'ingresso di Zeudi Di Palma, Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori, Maria Monsé e sua figlia Perla Maria, e Chiara Cainelli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Questi nuovi arrivi insieme al ritorno di Eva Grimaldi, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, sembrano essere l'ennesima strategia della produzione per invertire la tendenza degli ascolti.