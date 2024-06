Grande Fratello, ex concorrente perde il controllo dopo il gol di Zaccagno: bestemmie e insulti agli avversari

Il pareggio di Zaccagno in pieno recupero durante la partita di Euro 2024 ha fatto perdere ogni freno inibitorio ad un ex concorrente del reality show che si trovava alla Red Bull Arena di Lipsia.

Ieri sera, un gol all'ultimo secondo di Zaccagni contro la Croazia ha regalato all'Italia il passaggio agli ottavi di finale come seconda classificata del Girone B, vinto dalla Spagna. Erano quasi le 23:00 quando l'Italia è esplosa in un solo urlo. Diversa è stata l'atmosfera nello stadio tedesco, dove l'adrenalina dell'incontro ha giocato un brutto scherzo ad Alessio Falsone, ex concorrente del Grande Fratello.

Zaccagni segna e Alessio Falsone 'festeggia' con i follower

L'esigenza di fare una diretta per ogni evento, spesso gioca brutti scherzi ai cosiddetti influencer del web, che non mettono in conto che in determinate occasioni l'assenza di filtri può mostrare il lato peggiore di sé stessi. Questo è successo all'ex fidanzato di Anita Olivieri che, durante Italia-Croazia, ha deciso di collegarsi a internet per seguire insieme ai suoi followers gli ultimi istanti di un incontro che, anche in caso di sconfitta, ci avrebbe dato la possibilità di passare il turno attraverso i ripescaggi.

Quando Zaccagni, con un perfetto tiro a giro, ha superato Livakovic, l'estremo difensore avversario, Alessio Falsone ha acceso il cellulare per festeggiare con i suoi fan, esplodendo in un misto di bestemmie e insulti ai croati, ricordando una famosa diretta di un ex vippone. "Oddio sì ragazzi, ci siamo, ma zio cane. Porco due. Ma ti pare che arrivo fino qua e me ne vado a casa?! Dio m..da mo ti sfondo. Sì caz.o è giusto così, godo, sti croati di mer.a. Vorrei litigare con tutta la Croazia. Ve l'ho detto che andavano tutti a casa."

"Ma io non potevo mica venire in Germania e andarmene a casa bastonato, mai, mai, proprio mai ragazzi - ha continuato Alessio - Lo sapevo, lo sapevo. Vi pare che potevo venire qui per nulla? Impossibile, impossibile, mai, quando godo. Siamo carichi o no? Adesso andiamo a fare un casino. Mamma mia che bello che è, ma come l'ha messa Zaccagni? Mannaggia alla Croazia dove l'ha messa Zaccagni?! Ma potevamo venire qui e tornare a casa bastonati, potevamo nemmeno uscire che ci scannavano, giustamente".