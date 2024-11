Grande Fratello, Enzo Paolo su Shaila e Lorenzo: “Se lo fanno per la clip li capisco, ma è meglio andare via”

Dopo la crisi di alcune settimane fa, quando Enzo Paolo Turchi aveva espresso la volontà di lasciare la Casa, il coreografo è tornato a ipotizzare l'abbandono. Questa volta, però, il motivo non è la nostalgia di sua figlia, bensì il comportamento di Shaila e Lorenzo. La loro relazione, secondo il marito di Carmen Russo, sembrerebbe solo un copione mal recitato.

La reazione di Enzo Paolo Turchi alle nuove dinamiche del Grande Fratello

Il viaggio in Spagna e il rientro nella Casa più spiata d'Italia come coppia da parte di Shaila e Lorenzo continua a essere al centro delle discussioni tra i concorrenti, molti dei quali non credono alla loro relazione, mentre altri li criticano per i comportamenti considerati eccessivi e irrispettosi verso Javier ed Helena, con cui avevano flirtato prima di partire per il Gran Hermano.

Nelle ultime ore, Enzo Paolo Turchi ha più volte espresso il suo fastidio per quanto accaduto nella Casa nell'ultima settimana del reality show, ipotizzando persino un'uscita anticipata se il programma dovesse continuare a privilegiare questo tipo di narrazione, trascurando chi, come lui e altri coinquilini, desidera fare un percorso sincero.

Luca Calvani ha raccolto lo sfogo di Enzo Paolo

Parlando con alcuni coinquilini in cucina, il coreografo ha affermato: "A prescindere dalla mancanza di rispetto per Javier, trovo tutto inutile. Se poi lo fanno per le clip, allora lo capisco. Se fanno queste cose per il gioco va bene, allora capisco l'utilità. Fanno cose gratuite in momenti inopportuni. La gamba alzata, le lingue. Queste cose sono così plateali e un po' finte".

Poco dopo, Enzo Paolo è tornato sull'argomento con Luca Calvani, uno dei concorrenti che si è meno esposto su questa questione. Riferendosi alla dinamica tra Shaila e Lorenzo, apparentemente incentivata dagli autori, il ballerino ha dichiarato: "Anche perché poi pure gli altri si mettono paura perché è forte e dicono 'è meglio farmela amica'. Però tutto questo va benissimo, ma non va bene per altre cose, non va bene per me, non va bene per chi vuole fare un percorso diverso. Non mi piace, me ne vado. Sì, me ne vado".

Grande Fratello, Lorenzo e Shaila: nuova censura durante la notte a luci rosse dei due concorrenti

In precedenza, Enzo Paolo Turchi aveva già manifestato il suo fastidio per le scene troppo esplicite di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Una sera, dopo che i due concorrenti si erano lasciati andare al punto da costringere la regia a censurare le immagini, il coreografo aveva commentato: "Fuori c'è una scena di quelle... Sarò io all'antica, ma sono contento di esserlo. Mi sembra un po' troppo".