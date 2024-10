Grande Fratello, Shaila e Lorenzo a luci rosse davanti a Javier ed Helena: “la regia li censura”

L'esuberanza dei due concorrenti del reality show di Canale 5 ha messo in imbarazzo sia i coinquilini della Casa più spiata d'Italia che la regia

La temperatura nella Casa del Grande Fratello è salita alle stelle dopo il ritorno di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta dal Gran Hermano. I due si stanno lasciando andare a effusioni che stanno suscitando parecchie polemiche, che siano genuine o parte di una strategia. Le loro manifestazioni d'affetto sono spesso sopra le righe, portando la regia a censurare diverse scene. Gli altri coinquilini li hanno criticati per la scarsa sensibilità verso Javier ed Helena.

Shaila e Lorenzo infiammano il Grande Fratello: flirt, critiche e censure

Il giovedì sera nella Casa è tradizionalmente dedicato a un aperitivo, durante il quale i concorrenti si ritrovano a ballare nel giardino del loft dei Lumina Studios. Anche questa settimana l'evento si è ripetuto, ma con una novità rispetto alle settimane precedenti: Jessica ha ballato con Lorenzo anziché con Javier. Nel frattempo, Spolverato e la Gatta hanno inscenato una sorta di versione di Dirty Dancing di bassa qualità.

Davanti agli occhi di Javier ed Helena, i concorrenti con cui avevano flirtato fino a pochi giorni prima, Shaila e Lorenzo non si sono affatto trattenuti. Nessuna di queste scene è stata ancora caricata su Mediaset Infinity, ma diversi utenti di X le hanno condivise. In una delle clip, si sente Lorenzo dire a Shaila: "Tirala su, tirala su!", poi la regia interviene per censurare l'audio.

Nonostante la provocazione, Helena e Javier hanno continuato a ballare come se niente fosse, mentre all'interno della Casa sono piovuti commenti velenosi da parte di alcuni coinquilini, già stanchi dei due tornati lunedì sera dalla Spagna. Jessica Morlacchi ed Enzo Paolo Turchi sono stati tra i più critici. Il coreografo ha affermato: "Fuori c'è una scena di quelle... Sarò io all'antica, ma sono contento di esserlo. Mi sembra un po' troppo".

Amanda Lecciso ha rivelato che aveva già consigliato a Shaila e Lorenzo di moderarsi per rispetto verso Javier ed Helena. Anche l'ex voce dei Gazosa ha rimarcato la mancanza di tatto dei due, sottolineando: "Sono senza parole, zero tatto. Davanti a Javi fanno il panico... ma guarda che scene! Che facciano pure, ma qui il tatto è zero".

Infine, Jessica ha espresso dubbi sulla versione dei fatti fornita da Shaila e Lorenzo, che lunedì sera, durante la diretta del Grande Fratello, hanno affermato di aver dormito in stanze separate durante il soggiorno in Spagna. "Sicuramente hanno dormito insieme e preparato un copione per i prossimi giorni," ha confidato Jessica a chi le sedeva accanto.