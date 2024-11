Grande Fratello, Lorenzo e Shaila: nuova censura durante la notte a luci rosse dei due concorrenti

Il ritorno dalla Spagna ha riportato nella casa più spiata d'Italia due concorrenti con gli ormoni a mille: ci riferiamo ovviamente a Shaila e Lorenzo, la cui passione, scoppiata nella versione spagnola del reality show iberico, sta continuando anche al Grande Fratello con momenti che la stessa regia trova sopra le righe ed è costretta a censurare.

Baci proibiti e telecamere censurate: Notte hot al Grande Fratello

Che sia amore o semplicemente un'uscita esagerata in stile The Lady, i due si lasciano spesso andare a baci appassionati, ben diversi da quelli che Shaila aveva rifiutato di dare a Javier Martínez "per rispetto alla sua famiglia che la guarda da casa". Ora che i freni inibitori sembrano caduti, i due coinquilini si abbandonano alla passione, anche alla presenza di Javier e Helena. Secondo alcuni coinquilini e parte del pubblico, questo atteggiamento mostra una certa mancanza di tatto nei confronti delle persone che avevano illuso nelle settimane precedenti.

L'ultimo momento "hot" si è verificato durante la notte di Halloween. La giornata era stata particolarmente dura per loro: Javier ha ricevuto ben due messaggi aerei che lo invitavano a percorrere il proprio cammino da solo nel reality, aggiungendo che "L'Italia sa". Anche Helena ha ricevuto un aereo di sostegno dai fan che in un primo momento la vedevano accanto a Lorenzo. I messaggi dall'esterno hanno fatto piangere (senza lacrime) Shaila.

Helena e Lorenzo prima del viaggio in Spagna di Spolverato e Shaila

La sera stessa, quindi, l'ex velina e il modello si sono scatenati: vicino alla famigerata porta rossa, si sono lasciati andare in atteggiamenti appassionati. In un primo momento, le telecamere hanno continuato a riprenderli, ma quando la situazione ha rischiato di andare oltre, la regia ha preferito cambiare inquadratura, spostandosi su altri concorrenti intenti a festeggiare Halloween.

Grande Fratello, Alfonso D'Apice di Temptation Island è un nuovo concorrente, l'indiscrezione

Nella giornata precedente, le effusioni dei due coinquilini erano state criticate da Enzo Paolo Turchi "Fuori c'è una scena di quelle... Sarò io all'antica, ma sono contento di esserlo. Mi sembra un po' troppo", aveva affermato il coreografo. Anche Jessica Morlacchi aveva criticato Shaila e Lorenzo per la loro mancanza di empatia: "Sono senza parole, zero tatto. Davanti a Javi fanno il panico... ma guarda che scene! Che facciano pure, ma qui il tatto è zero".