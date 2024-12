Grande Fratello: Stefania Orlando porta alla luce i retroscena tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi

Il recente ingresso di Stefania Orlando nella Casa del Grande Fratello ha già iniziato a movimentare le dinamiche tra i coinquilini. L'ex protagonista del GF Vip 5, nota per il suo ruolo da 'portinaia' capace di far emergere segreti nascosti, si è immersa subito nelle conversazioni più intriganti, riuscendo a scoprire dettagli inaspettati sul controverso rapporto tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi.

Un rapporto complicato: la proposta scorretta di Jessica

La cantante, dopo aver abbandonato l'interesse per Giglio, ha rivolto la sua attenzione a Luca Calvani, nonostante l'attore toscano sia dichiaratamente gay e felicemente legato da dieci anni al compagno Alessandro. Durante l'ultima puntata, i due hanno avuto un confronto nella Mystery Room che, anziché risolvere le tensioni, ha lasciato più dubbi che risposte.

Nel corso di una chiacchierata notturna con Stefania Orlando ed Eva Grimaldi, Luca ha confessato di non aver raccontato tutto durante il faccia a faccia per evitare di abbassare il livello della discussione. La rivelazione più scottante riguarda una presunta proposta avanzata da Jessica: "Mi ha chiesto di fingere una relazione per attirare l'attenzione su di noi durante le puntate di prima serata."

Luca, Jessica ed Helena nella Mystery Room

Stefania Orlando non ha esitato a dire la sua, suggerendo a Luca che avrebbe dovuto svelare questo dettaglio in diretta, dicendo a Jessica: "Raccontiamo allora anche quando mi hai proposto di fare una finta storia perché avevi paura che io uscissi." Luca, però, ha preferito mantenere un profilo più riservato, dichiarando: "A me non sembrava il caso di scendere così in basso. Ho la verità dalla mia parte."

Grande Fratello, il guru della moda di Lorenzo: "serata fatta di passione ed emozioni intense"

La confidenza fatale

Parlando con Mariavittoria, Luca ha rivelato un ulteriore retroscena: le parole pronunciate da Jessica in diretta,"ci sono cose che preferisco non dire", non erano riferite al loro rapporto, come molti avevano supposto. In realtà, la Morlacchia starebbe usando una confidenza personale fattale da Luca contro di lui, aggiungendo ulteriore tensione tra i due.