Grande Fratello: eliminata Amanda Lecciso, chi sono i nominati che rischiano di uscire nella prossima puntata

Nella puntata del Grande Fratello, trasmessa giovedì 27 febbraio, è stata eliminata Amanda Lecciso. La concorrente pugliese ha perso la sfida al televoto contro le altre quattro inquiline Chiara Cainelli, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta e Zeudi Di Palma.

Amanda Lecciso lascia la casa del GF

Ancora una volta i sondaggi si sono rivelati poco affidabili. In base alle preferenze pubblicate su Grande Fratello Forum Free, la Lecciso, pur se parecchio distante dalle percentuali di preferenza raccolte da Helena Prestes, era la seconda concorrente in nomination più amata dal pubblico. L'esito del televoto, però, ha cambiato ancora una volta le carte in tavola. A tre giorni dall'uscita di un altro che veniva considerato uno dei favoriti, Iago Garcia, anche Amanda Lecciso deve quindi abbandonare la casa, facendo sentire sempre più sola Stefania Orlando, che in una settimana ha perso i due coinquilini con cui aveva più legato.

Le percentuali del televoto alla domanda "chi vuoi salvare" sono state le seguenti:

Helena Prestes 29,98%;

Zeudi Di Palma 28,78%;

Maria Teresa Ruta 16,52%;

Chiara Cainelli 14,97%;

Amanda Lecciso 9,75%

Grande Fratello: le nomination della puntata del 27 febbraio

Zeudi Di Palma è andata al televoto dopo una catena iniziata da Lorenzo Spolverato. Poi ecco le nomination. Jessica Morlacchi ha nominato Maria Teresa Ruta. Lorenzo Spolverato ha nominato Helena Prestes. Federico Chimirri ha nominato Mattia Fumagalli. Maria Teresa Ruta ha nominato Chiara Cainelli. Giglio ha nominato Stefania Orlando. Helena Prestes ha nominato Chiara Cainelli.

Shaila Gatta ha nominato Helena Prestes. Tommaso Franchi ha nominato Maria Teresa Ruta. Mattia Fumagalli ha nominato Chiara Cainelli. Chiara Cainelli ha nominato Mattia Fumagalli. Zeudi Di Palma ha nominato Helena Prestes. Javier Martinez ha nominato Chiara Cainelli. Mariavittoria Minghetti ha nominato Maria Teresa Ruta. Stefania Orlando ha nominato Chiara Cainelli.

Dunque i concorrenti che vanno al televoto sono Chiara Cainelli, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta, Mattia Fumagalli e Zeudi Di Palma.

Uno di loro dovrà abbandonare la casa lunedì 3 marzo.

La puntata è stata ricca di confronti molto accesi. Chiara Cainelli si è giustificata per la frase "Le regine vengono impiccate", rivolta a Helena Prestes.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno avuto un confronto sulla loro relazione, definita "tossica" anche da Alfonso Signorini. Poi il faccia a faccia tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Javier Martinez ha incontrato il fratello Juan Manuel, mentre Lorenzo ha avuto un confronto con Iago Garcia.