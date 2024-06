Grande Fratello, ecco chi è l'ex concorrente chiamato per Tale e Quale Show

Non è la prima volta che un ex gieffino viene provinato per Tale e Quale Show, ma questa volta si tratta di una delle figure più discusse dell'ultima edizione del reality.

Secondo quanto riportato su Instagram dall'esperta di gossip Deianira Marzano, per partecipare alla nuova edizione del talent show condotto da Carlo Conti sarebbe stato provinato Massimiliano Varrese. Per quest'ultimo sarebbe di certo un ritorno a dove tutto è iniziato, dato che in passato è stato uno dei Carramba Boys di Raffaella Carrà.

Chi è il misterioso candidato

Di certo questo è un periodo caldo per l'ex concorrente del Grande Fratello, visto che pochi giorni fa Massimiliano Varrese si è anche proposto per fare il tronista a Uomini e Donne. Ma questo evidentemente non gli ha impedito di essere provinato per uno degli show più seguiti di Rai 1.

Massimiliano Varrese: istinto, ragione e meditazione

Probabilmente a incentivare questa decisione è stato anche il fatto di avere già esperienza nel settore musicale, in quanto ha fatto uscire alcuni suoi brani dal titolo "Niente da dividere" e "Fai Clap Clap". Da notare oltretutto come siano stati in molti gli ex gieffini che hanno partecipato al programma di Carlo Conti, tra cui anche: Alex Belli e Rosalinda Cannavò.

Carlo Conti

Tale e Quale Show: formula vincente

Il Tale e Quale Show ha debuttato su Rai 1 nel 2012 e ha alla conduzione, da sempre Carlo Conti. Lo spettacolo prevede che un gruppo di volti noti del piccolo e grande schermo si sfidino nell'imitazione canora, in tutto e per tutto, dei grandi della musica mondiale, non solo italiana. Ecco quindi che attraverso accurati travestimenti e lezioni di canto si assiste durante ogni puntata a delle vere e proprie interpretazioni di figure quali: Renato Zero, Eros Ramazzotti, Bruce Spriengsteen e molti altri ancora.