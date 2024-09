Grande Fratello: ecco dove stanno ‘rinchiusi’ i concorrenti, l’indiscrezione

Anche il Grande Fratello sta per tornare, tra pochi giorni prende il via la nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Mancano pochi giorni all'inizio del Grande Fratello, il prossimo 16 settembre le luci della Casa più spiata d'Italia torneranno ad accendersi e conosceremo ufficialmente i concorrenti che parteciperanno alla nuova edizione del reality show che, anche quest'anno, sarà condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco tornano Cesara Buonamici, come opinionista e Rebecca Staffelli, nel suo ruolo di voce del web.

Il cast del Grande Fratello tra Vip e Nip

Fino ad oggi non sono stati annunciati concorrenti, ma grazie alle anticipazioni di alcuni portali, tra cui quello di Davide Maggio, conosciamo i nomi dei Vip che parteciperanno al reality show. Tra loro ci sono la cantante Jessica Morlacchi, gli attori Iago Garcia, Clayton Norcross e Luca Calvani, l'ex velina Shaila Gatta, il ballerino Enzo Paolo Turchi e la modella brasiliana Helena Prestes.

Ieri Biccy ha rivelato che Michael Castorino sarà tra i gieffini Nip che parteciperanno al programma e si confronterà, tra gli alttri, con Eleonora Cecere, Pamela e Ilaria Galassi di Non è la Rai che parteciperanno come unico concorrente e Lino Giuliano da Temptation Island 2024, in attesa che lo raggiungano la sua ex Alessia e la tentatrice Maika.

L'attore spagnolo Iago Garcia

Isolamento dei concorrenti e nuova location

Tutti questi personaggi, ed altri i cui nomi non conosciamo ancora, secondo quanto riferito da Deianira Marzano, sono già stati isolati e, da lunedì 2 settembre, si trovano in un hotel nei pressi di Ponte Milvio. Come anticipato da TV Blog, infatti, La vecchia location del Grande Fratello è stata definitivamente smantellata.

La nuova casa e lo studio si sono trasferiti ai Lumina Studios, situati nel Parco di Veio a Roma Nord. Questo cambiamento segna una svolta importante per il programma, che dopo 24 anni lascia Cinecittà per una nuova location immersa nel verde. Pochi giorni fa il regista Stefano Pollaci, rispondendo alle domande dei follower ha rivelato che, sebbene la location mantenga dimensioni simili a quelle dello scorso anno, è stata completamente rinnovata.