Grande Fratello, due nuovi concorrenti confermati nel cast: la lista aggiornata

Poco fa, il portale di Davide Maggio ha aggiornato l'elenco dei concorrenti VIP della prossima edizione del Grande Fratello 2024, aggiungendo due nomi di spicco alla lista già anticipata. Dopo le recenti rivelazioni di Dagospia e TVBlog, che avevano suggerito una serie di potenziali partecipanti, è ora ufficiale l'ingresso di altre due celebrità: Luca Calvani e Shaila Gatta.

I dieci concorrenti Vip del Grande Fratello

Questi nuovi ingressi si uniscono ai nomi già noti e precedentemente annunciati, tra cui: Eleonora Cecere, ex protagonista di "Non è la Rai", Pamela Petrarolo, anch'essa ex volto di "Non è la Rai", Iago Garcia, attore spagnolo noto per le sue partecipazioni a serie TV, e Jessica Morlacchi, cantante ed ex membro dei Gazosa. Inoltre, figurano nella lista Helena Prestes, modella e influencer brasiliana, Ilaria Galassi, showgirl e ballerina, anche lei ex volto di "Non è la Rai"

E ancora Clayton Norcross, attore americano noto per il ruolo in "Beautiful", ed Enzo Paolo Turchi, ballerino e coreografo italiano. Luca Calvani, conosciuto per il suo talento nel panorama teatrale, cinematografico e televisivo, ha partecipato anche a undici episodi di Beautiful, mentre Shaila Gatta, che si è già distinta come velina e showgirl, rappresenta un'aggiunta di spicco per la nuova stagione.

Luca Cavani parteciperà al Grande Fratello

La loro partecipazione promette di arricchire ulteriormente la dinamica e l'interesse attorno al reality. Inoltre, è stato reso noto che le tre ex ragazze di Gianni Boncompagni, Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo, parteciperanno come unico concorrente, in modo simile a quanto fatto da Clarissa, Jessica e Lulù Selassié al Grande Fratello Vip 6.

Con questa line-up di concorrenti, che spazia tra vari ambiti dello spettacolo e del mondo VIP, la nuova edizione del Grande Fratello si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena. Ricordiamo che, tra i nomi che potrebbero essere annunciati a breve, ci sono quelli che hanno superato i provini delle scorse settimane. Tra loro spiccano il modello Javier Martinez, Lino Giuliano, Alessia Pascarella e Maika Randazzo, i tre protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island 2024.