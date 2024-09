Grande Fratello: svelato il nome del primo concorrente Nip, ecco di chi si tratta

Anche quest'anno il Grande Fratello vedrà la partecipazione di concorrenti già noti al pubblico, provenienti dal mondo dello spettacolo, i cosidetti Vip, insieme a volti sconosciuti che, con questa opportunità, faranno il loro esordio in televisione. Poco fa, il sito Biccy ha rivelato il nome del primo futuro gieffino non famoso.

Il concorrente quasi Nip del Grande Fratello

Secondo quanto riportato dal portale, a varcare la celebre porta rossa sarà Michael Castorino. Nonostante l'etichetta di Nip, Michael ha già avuto esperienze televisive, partecipando a diverse campagne pubblicitarie. Inoltre, è ben inserito nel mondo dello spettacolo grazie alla sua agenzia, fondata insieme a Giulia Ciaccio, che si occupa dell'organizzazione di feste per bambini.

L'agenzia, chiamata 'Il mondo di Meg', ha animato le feste dei figli di numerosi VIP, tra cui Luca Argentero, Sophie Codegoni, Nina Zilli, Melissa Satta, Sfera Ebbasta e Michelle Hunziker. Tra i loro lavori, figurano anche la collaborazione al recente matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, e l'organizzazione dei celebri gender reveal.

Stando alle informazioni fornite da Biccy.it "Michael ha fatto il liceo artistico e ha sempre avuto una passione per i bambini e la recitazione. In questi anni ha lavorato in tv, apparendo in vari spot". In attesa di conferma rivediamo chi sono i concorrenti Vip annunciati ad oggi: Eleonora Cecere, Pamela e Ilaria Galassi di "Non è la Rai"che parteciperanno come unico concorrente.

L'attore spagnolo Iago Garcia, Jessica Morlacchi, cantante ed ex membro dei Gazosa, Helena Prestes, modella e influencer brasiliana. E ancora Clayton Norcross, attore americano noto per il ruolo di Thorne Forrester in Beautiful.Enzo Paolo Turchi, ballerino e coreografo italiano, l'attore Luca Calvani. L'ex velina Shaila Gatta e Lino Giuliano da Temptation Island 2024.