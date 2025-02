Grande Fratello, Dayane Mello contro Lorenzo Spolverato e Maria Teresa Ruta: che hanno detto i due gieffini?

Dayane Mello è intervenuta via social per rispondere alle accuse di due concorrenti del Grande Fratello che hanno attaccato Helena Prestes usando lei.

Dayane Mello è stata una delle concorrenti più amate della quinta edizione VIP del Grande Fratello e sono stati in tanti a sperare che rientrasse per stare accanto all'amica Helena Prestes. La brasiliana alla fine ha declinato l'offerta della produzione ma poche ore fa è inervenuta sui social per commentare le parole di Maria Teresa Ruta e Lorenzo Spolverato che ha trovato ingiuriose.

L'attacco di Lorenzo Spolverato a Helena Prestes

Lorenzo nel tugurio

Il modello milanese non perde occasione per criticare la concorrente brasiliana. Questa volta al centro dei suoi pensieri è finito il rapporto tra Helena e Zeudi, cominciato come un'amicizia, proseguito come forse qualcosa di più, ma diventato poi assai conflittuale. Lorenzo Spolverato, parlando con Maria Teresa Ruta nel tugurio, ha concluso: "Lei agisce di astuzia, poi anche Javier lo sa e se lo fa andare bene. Sono tattiche e copioni. Anche la cosa che ha fatto con Zeudi, stessa cosa, anche Dayane l'ha fatto nel suo Grande Fratello. Siamo onesti, ad Helena egoisticamente parlando non frega niente di nessuno, né di Zeudi e nemmeno di Javier. Sono cose che fa giusto per sé".

La coninquilina non si è lasciata sfuggire l'occasione per fare un'osservazione su Helena "passando" dall'esperienza con Dayane, lei che era una dei concorrenti della quinta edizione del GF Vip: "Dayane ha baciato Adua, Helena ha baciato Zeudi, questo è proprio un copione già scritto".

La risposta piccata di Dayane Mello via social

Di fronte alle esternazioni di Lorenzo e Maria Teresa, Dayane Mello non è rimasta in silenzio e ha deciso di prendere la parola sul suo profilo X, rivendicando la propria condotta sempre spontanea all'interno del reality. "Io ho vissuto il mio Grande Fratello in modo spontaneo e istintivo come faccio sempre, senza copioni e senza maschere. Mi dispiace che qualcuno si permetta di dire il contrario... Forse perché loro lo vivono così?".