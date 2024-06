Grande Fratello: Cristina Plevani nel cast? La risposta della prima vincitrice del reality show

Il primo vincitore del Grande Fratello è come l'amore: non si scorda mai. Cristina Plevani, che nel lontano 2002 trionfò nell'ultima puntata del reality show, vista da ben 16 milioni di spettatori, potrebbe tornare nella Casa nella prossima edizione del programma, questi i rumors che sono stati pubblicati da Dagospia pochi giorni fa. Sulla questione è intervenuta la diretta interessata, sentiamo cosa ha detto.

La risposta di Cristina Plevani ai rumors di Dagospia

"Potrebbe esserci una sorpresa già pronta per il prossimo Grande Fratello: voci di corridoio dicono che vorrebbero nel cast Cristina Plevani, l'indimenticabile vincitrice della prima edizione del reality", aveva scritto il portale di Roberto D'Agostino. La notizia è subito rimbalzata sul web ed è stata commentata dagli utenti dei social.

Nelle ultime ore, una follower di Cristina Plevani su X le ha chiesto di non partecipare al programma, perché: "Il pubblico è cambiato e non so quanto ti possa essere d'aiuto... Ti userebbero e basta." Lapidaria la replica della vincitrice del Grande Fratello condotto da Daria Bignardi: "Il GF è l'ultimo dei miei pensieri."

Cristina Plevani durante il primo Grande Fratello

Lo scorso aprile, dopo la vittoria di Perla Vatiero al reality show, Cristina criticò l'esito del televoto, dando a Beatrice Luzzi il titolo di vincitrice morale del programma: "Una donna che ha tenuto in piedi il reality, le dinamiche ruotavano intorno a lei. Una donna dalla dialettica impeccabile. Peccato che abbia vissuto con persone con le quali interagire non era per nulla semplice. Spessore zero, forse Varrese (nel bene e nel male). Nel premio è forse incluso uno Zanichelli?", scrisse sul suo profilo, tirando una frecciatina alla vincitrice.

Oggi, sull'indiscrezione del portale di Roberto D'Agostino, ha affermato di non saperne nulla, smentendo che ci sia stato un contatto con gli autori o con la produzione. A chi l'ha criticata in queste ultime ore ha detto: "Continuate a parlarne, mi date ancora più visibilità," aggiungendo, "Ci andrei solo per stare ancora più sulle pa.le agli haters."