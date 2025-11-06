Grande Fratello, cresce il feeling tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta: “Mia mamma mi avrebbe detto cosa fare”

Anita Mazzotta e Jonas Pepe sono senza dubbio due dei concorrenti più seguiti dell'attuale edizione del Grande Fratello. Fin dai primi giorni nella Casa, una parte del pubblico ha intravisto in loro una possibile coppia, tanto da coniare un nome tutto loro: i Jolita, fan che seguono con passione ogni evoluzione del loro rapporto.

Un confronto intenso tra Anita e Jonas

Nella serata di ieri, il gieffino è apparso visibilmente irrequieto dopo l'ennesimo tentativo - non del tutto riuscito - di baciare Anita e capire perché lei sembri frenata nel lasciarsi andare. Anita, come suo solito, ha cercato di alleggerire la tensione con qualche risatina e piccoli gesti affettuosi, ma Jonas non ha smesso di trattenersi.

Nonostante ciò, il romano ha voluto chiarire che all'interno della Casa più spiata d'Italia non è facile vivere apertamente i legami che si creano "Ci vuole coraggio a iniziarsi a interessare di una persona qua dentro", ha detto. Il confronto tra i due è diventato sempre più intenso. Anita ha ripercorso insieme a Jonas il loro percorso nella Casa: da quando si parlavano a malapena fino ad oggi.

"Fammi passare del tempo", ha chiesto Anita, mentre Jonas cercava di capire cosa la trattenesse davvero. Quando lui le ha domandato perché si siano sempre tenuti a distanza, lei ha replicato: "Perché già sapevamo", lasciando intendere di essere sempre stata consapevole della chimica che li lega.

Il ricordo della mamma e le paure di Anita

Dietro le esitazioni della piercer, però, si nasconde un motivo più profondo e personale. "Fin da sempre, per avere certezza di qualsiasi situazione chiedevo a mamma. Adesso sto cercando di capire cosa mi direbbe lei", ha spiegato. Anita ha lasciato la Casa quando le condizioni di salute della madre sono peggiorate. Pochi giorni dopo la sua morte, Anita ha deciso di fare ritorno ai Lumina Studios. "Io una cosa non l'ho mai fatta senza la sua approvazione", ha aggiunto.

I dubbi sui Jolita

Il rapporto tra Jonas e Anita è stato anche al centro del litigio tra Valentina e Anita durante la notte di Halloween. La compagna di Domenico ha accusato la piercer di essersi avvicinata a Jonas dopo il suo ritorno nella Casa, sostenendo che, durante il periodo in cui era fuori, aveva letto i commenti sui social e aveva notato l'esistenza di fan che tifavano per una loro possibile coppia.