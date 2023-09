Grande Fratello, confermata la presenza di una cantante nel cast: ecco chi è

La nuova edizione del Grande Fratello è alle porte, tra i concorrenti Vip che varcheranno la porta rossa della casa di Cinecittà ci sarà anche Rosanna Fratello. Questa indiscrezione, già trapelata nel mese di luglio, è stata ora confermata da Dagospia.

Il conto alla rovescia per i fan del Grande Fratello sta per concludersi. Tra soli tre giorni, le telecamere si accenderanno nella casa più spiata d'Italia, e così inizierà ufficialmente una nuova edizione con l'arrivo dei concorrenti.

Nei giorni scorsi sono stati ufficializzati i nomi di sei gieffini, tre Vip e tre Nip. Tra i concorrenti ci saranno Alex Schwazer, Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi, Giselda Torresan e Letizia Petris. È interessante notare che gli ultimi tre non fanno parte del mondo dello spettacolo, ma vantano comunque un notevole seguito sui social media e importanti amicizie. Ad esempio Vittorio è seguito da Giorgia Soleri, ex fidanzata di Damiano dei Maneskin.

Rosanna Fratello parteciperà al Grande Fratello

A luglio Kevin Dellino aveva svelato, nel corso di Che rimanga tra noi, il programma radiotelevisivo di Radio Cusano Campus, che Rosanna Fratello sarebbe entrata nella casa del Grande Fratello: "è una donna ma non è una santa", fu il suo indizio facilmente decifrabile. Ora Dagospia conferma l'indiscrezione del giornalista scrivendo: "Mediaset in odore di santità: a breve verrà ufficializzata la partecipazione al Grande Fratello come concorrente di Rosanna Fratello, la cantante di Sono Una Donna Non Sono Una Santa".

La conferma di Rosanna Fratello dovrebbe essere imminente, così come quelle anticipate da TvBlogo, ovvero Ciro Petrone, noto attore di Gomorra, e Massimiliano Varrese, noto per il suo ruolo in Il bello delle donne", la cantante Fiordaliso e, Samira Lui, ex professoressa de L'Eredità e concorrente di Tale e Quale Show.