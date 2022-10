GFVIP7: Giovanni Ciacci dopo l'uscita di Marco Bellavia: “Ce lo siamo levati dai cogli*ni"

L'uscita dal Grande Fratello Vip 7 di Marco Bellavia è stata commentata in modo infelice da Giovanni Ciacci: l'opinionista, quando ha saputo che l'ex conduttore di Bim Bum Bamm aveva abbandonato la casa più spiata d'Italia, si è rivolto ai suoi coinquilini dicendo che se l'erano tolti dalle pa..e.

Marco Bellavia sabato ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 7, stanco dei continui atti di bullismo della stragrande maggioranza dei coinquilini del reality. Il conduttore, che soffre di ansia e attacchi di panico, è stato tormentato per giorni e alcuni di loro hanno continuato ad usare termini poco urbani anche dopo la sua uscita dalla casa di Cinecittà.

Uno di questi è sicuramente Giovanni Ciacci che, dopo aver raccontato della sua sieropositività ed aver incontrato Adriana Volpe nell'ultima puntata del Grande Fratello, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity, pare abbia perso tutta la sua empatia verso il prossimo. Poco dopo l'uscita di Bellavia dalla casa, il costumista, rivolgendosi a Charlie Gnocchi ha affermato "Ho detto a Pemela 'un Marco ce lo siamo levati dai coglioni'".

Poi il cacciatore Ciacci ha affermato: "Mirare, puntare, fuoco. Se vogliamo avere la sopravvivenza bisogna fare come gli elefanti altrimenti finiamo come mammut". Le prede da colpire sono chi non la pensano come lui, soprattutto i più giovani: "Il Grande Fratello è fare show, parlare, cercare di portare argomenti. Alla fine è stancante se questi non ascoltano".