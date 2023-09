Grande Fratello: Claudio Roma ha bestemmiato? Prima possibile squalifica

Primi problemi al Grande Fratello, Claudio Roma, entrato nella casa venerdì, appena due giorni fa, potrebbe aver bestemmiato e, in questo casa, sarebbe automaticamente squalificato. Le immagini che girano in rete non chiariscono completamente la dinamica, la decisione sarà presa, molto probabilmente, nella puntata di domani.

Nei giorni scorsi, Giuseppe Garibaldi, il concorrente omonimo dell'eroe dei due mondi, si è scusato con gli autori del programma per aver utilizzato un linguaggio inappropriato, aveva detto porca put.ana. Oggi, invece, si è verificato un possibile caso di bestemmia o comunque l'uso di un termine che coinvolge la parola "Dio" da parte di Claudio Roma. Non è ancora chiaro con certezza cosa abbia esattamente detto il concorrente romagnolo.

È importante notare che in passato, per situazioni simili, due partecipanti al Grande Fratello Vip 5 sono stati squalificati: Stefano Bettarini per aver utilizzato l'espressione "Porca Madosca" e Denis Dosio per aver pronunciato "Dio Bo" alle tre di notte.

Claudio Roma è entrato nella casa del Grande Fratello venerdì 15 settembre, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity, dovesse essere squalificato eguaglierebbe il record di Stefano Bettarini: anche l'ex calciatore entrò nella casa del Grande Fratello in una puntata di venerdì e poi fu squalificato nella puntata del lunedì successivo.

Chi è Claudio Roma

Claudio Roma ha 34 anni e risiede nella riviera romagnola. In passato, ha conseguito una laurea in veterinaria, ma al momento è un imprenditore nel settore del wellness.

La sua storia presenta un periodo difficile legato al mondo dello spaccio, iniziato quando aveva solo 16-17 anni. Questa scelta lo ha portato ad avere problemi con la legge. Tuttavia, Claudio ha raccontato di aver trovato la forza per cambiare direzione nella sua vita. Questo cambiamento è stato influenzato positivamente dal volontariato, al quale è stato obbligato a partecipare. Ha riconosciuto di aver deluso la sua famiglia, ma ha anche dimostrato di essere riuscito a trasformare la sua vita in modo positivo.