Grande Fratello: Ciro Petrone vuole abbandonare il reality: 'Non sto Bene'

Il Grande Fratello potrebbe perdere uno dei suoi concorrenti Vip: Ciro Petrone sta seriamente ponderando l'idea di lasciare la casa più spiata d'Italia perché inizia a non sentirsi a suo agio, come dimostra la sua difficoltà ad addormentarsi. L'attore di Gomorra vorrebbe discutere della situazione con gli autori, e sappiamo che il ritiro, di solito, comporta il pagamento di robuste penali previste dal contratto.

Ciro Petrone è ricordato dagli amanti dei reality per la sua partecipazione a Temptation Island, quando, per raggiungere la sua fidanzata, lasciò il villaggio dei fidanzati, mentre la troupe del programma cercava inutilmente di fermarlo.

Crisi di Ciro Petrone nel Grande Fratello

Oggi, in modo meno plateale, Ciro vorrebbe lasciare il Grande Fratello. L'attore partenopeo sta maturando questa decisione in queste ore, come ha confidato a Rosy Chin. Sembra che in questi ultimi giorni Ciro abbia difficoltà ad addormentarsi, cosa che gli impedisce di essere sereno. Il malessere di Petrone non sarebbe legato alla noia, ma avrebbe motivazioni più profonde.

La Decisione di parlare con gli autori

Ciro ne vorrebbe parlare con gli autori in giornata, forse prima della diretta di stasera: "Parlo con loro, dopo. Non si tratta di tenermi impegnato, non sto bene, mi sveglio la mattina e mi fa male la testa, non dormo e durante la giornata ho brutti modi. Devo parlare con loro e cercare di capire un po' di cose, altrimenti sono costretto a rimanere. È brutto pure per voi che sto qua". Rosy, per rassicurarlo, gli ha detto "Non pensare a noi", ha quel punto la regia ha spostato l'inquadratura.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi a Giuseppe Garibaldi: "Speravo uscissi tu"

La promessa dell'attore ad Alfonso Signorini

Quando è entrato nel Grande Fratello, richiamando l'episodio di Temptation Island, Ciro aveva promesso che stavolta non sarebbe scappato, come successe al docureality. Eravamo nel 2019 e Ciro fu squalificato; oggi, sembra che si potrebbe ritirare, forse alla ricerca di serenità tra le braccia di Federica, la sua fidanzata con cui ha attraversato numerosi alti e bassi. "Lei si sente inadeguata e io non riesco a fornirle la stabilità di cui ha bisogno", ha dichiarato, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Segnali di malessere notati da Massimiliano Varrese

Il malessere di Ciro è stato notato anche da Massimiliano Varrese, il quale ne ha parlato con Alex Schwazer. "È così da 15 giorni, da quando è successo il caos nella puntata difficile per me", ha dichiarato l'attore, facendo riferimento al giorno in cui il padre di Heidi ha parlato con la figlia, convincendola ad abbandonare il programma.