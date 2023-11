Grande Fratello, Beatrice Luzzi a Giuseppe Garibaldi: 'Speravo uscissi tu'

Beatrice Luzzi non riesce a perdonare Giuseppe Garibaldi, concorrente del Grande Fratello, per aver coinvolto i figli dell'attrice nelle dinamiche del programma.

I tentativi di Giuseppe Garibaldi di ottenere il perdono da parte di Beatrice Luzzi fino ad oggi hanno incontrato una ferma opposizione da parte della concorrente del Grande Fratello, la quale non perdona al coinquilino di aver coinvolto i figli nelle dinamiche del reality. Anche ieri sera, l'attrice ha ribadito che un riavvicinamento tra di loro al momento è impensabile.

Le parole di Beatrice Luzzi a Giuseppe Garibaldi

La notte di Halloween non è servita a riavvicinare Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, dopo la festa i due sono rimasti nel tugurio a chiacchierare, con la Luzzi che ha chiesto al suo ex compagno d'avventura di scusarsi con lei. "Ti ho chiesto scusa mille volte", è stata la risposta di Giuseppe.

Nonostante questo, Beatrice non ha cambiato il suo pensiero "Sei stato un signore con me?", gli ha domandato, ricevendo un'ammissione di colpa da parte del bidello calabrese "No, con te ho sbagliato, sono stato poco elegante".

L'attrice ha spiegato che il suo ex compagno in questi giorni ha manifestato una serie di comportamenti non solo scorretti, ma anche decisamente negativi, avendole mancato di rispetto ed offesa. D'altro canto, Garibaldi ha affermato: "Prima ti dispiaceva che potessi uscire e ora ti dispiace che non sia uscito". Lunedì sera Giuseppe era tra i concorrenti a rischio eliminazione ma è riuscito a salvarsi, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Beatrice gli ha risposto prontamente, dichiarando: "Mi rammarico che tu non sia uscito, avresti dovuto essere tu a pagare". Con la solita franchezza e lucidità la concorrente preferita dal pubblico ha ripercorso il loro rapporto per poi concludere: "Hai lasciato andare una cosa preziosa che avevi tra le mani, sono solo perle ai porci".

Cosa aveva detto Giuseppe sui figli di Beatrice

Giuseppe Garibaldi più di una settimana fa, parlando con Massimiliano Varrese sostenne che Beatrice aveva in mente solo il gioco, il suo unico scopo era vincere e per questo era pronta a mettere da parte anche i suoi figli.

"Con me ha fatto tutto per gioco. Non è che sono scemo. Non è che una donna di 50 anni... Lei se ne fotte dei figli, se ne fotte di quello che c'è fuori. Fa tutto per gioco. Altrimenti non avrebbe mai detto: 'Qua inizia e qua finisce'". Beatrice venne a sapere di queste esternazioni di Giuseppe nel corso della diretta del programma e da quel momenti ha rotto i rapporti con Garibaldi.