Grande Fratello, Chiara Cainelli smaschera Zeudi Di Palma: “Mi ha esclusa dalla sua vita, non so perché'"

Le amicizie nate sotto i riflettori del Grande Fratello spesso durano poco. E anche quella tra due delle finaliste dell'ultima edizione, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, non ha fatto eccezione. A raccontare com'è andata davvero è stata proprio Chiara, che ha deciso di rompere il silenzio e spiegare tutto alle sue follower tramite un video condiviso sui social.

Il racconto di Chiara: "Mi ha lasciata fuori"

"Zeudi era una mia amica, ma non si è dimostrata tale. È andata così. Mi dispiace dirlo e ci ho sofferto molto, ma adesso parlo. Sono sempre stata in silenzio, non per proteggermi, ma per rispetto. Non voglio metterla in cattiva luce, ma questa è la verità," ha esordito la trentina.

Chiara racconta che, dopo la fine del programma, si sono viste solo una volta per un aperitivo insieme ad Alfonso D'Apice. Poi più nulla: "L'ho cercata tante volte, le ho chiesto di vederci, ma ha sempre rifiutato. Avevo intuito che qualcosa non andasse, così le ho chiesto spiegazioni. Ma da parte sua è calato il silenzio."

Shaila, Chiara e Zeudi

Secondo Chiara, non c'erano ostacoli reali tra loro. Anzi, i suoi inviti erano sempre personali, lontani da eventi o occasioni pubbliche. Eppure, nonostante i tentativi, la risposta non è mai arrivata. "Ve lo confesso, ci sto male. Mi hanno detto di tutto, ma io ho fatto il possibile per far funzionare questa amicizia."

L'accusa di Zeudi: "sei più interessata agli eventi che a me"

Chiara ha raccontato che la rottura definitiva con la Di Palma sarebbe arrivata dopo un'accusa inaspettata da parte di quest'ultima. Le avrebbe detto di pensare che la Chiarelli fosse più interessata agli eventi che a lei, quando in realtà Chiara aveva partecipato solo a un evento, e soltanto per motivi di lavoro. Ha aggiunto di essere stata felice per Zeudi quando le aveva comunicato che non sarebbe andata al suo compleanno perché impegnata con il lavoro: "Ma a me non è stata data la stessa comprensione."

Poi un dettaglio sorprendente: pare che qualcuno vicino a Zeudi, mentre Chiara era ancora nella Casa, abbia contattato Alfonso per chiedergli di smentire il presunto bacio tra lui e l'ex reginetta. "Oggi quei messaggi sono stati cancellati, ma io ho tutti gli screenshot. Zeudi ha sempre negato quel bacio, ma evidentemente le cose non stanno proprio così."