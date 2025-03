Grande Fratello, Chiara Cainelli rivela: "Non potevo permettermi neanche il bar. Ho sofferto di depressione"

Chiara Cainelli ha condiviso la sua storia più intima durante una puntata del Grande Fratello, in cui ha rivelato il dolore vissuto a causa del bullismo, ma anche il divorzio dei genitori e la lotta contro la depressione. Spesso al centro delle polemiche, questa volta la gieffina ha messo da parte le discussioni per aprirsi su un passato difficile e sulla forza con cui è riuscita a superarlo.

Grande Fratello, Chiara Cainelli parla della sua infanzia

Durante la linea della vita, Chiara ha ricordato con affetto i primi anni della sua infanzia. "Nasco a Trento, ho un fratello gemello, Stefano. Ho avuto un'infanzia da invidia, bellissima. Ero proprio una bambina spensierata", ha detto ad Alfonso Signorini. Tutto è cambiato, però, quando la concorrente del Grande Fratello aveva solo nove anni. "Una professoressa aveva fatto una battuta sugli stranieri, riferita a mio fratello", ha svelato Chiara Cainelli, "e mia mamma si sentiva in colpa perché le sue origini non ci rendevano italiani al 100%. Quello fu motivo di discussione dei miei genitori e poi divorziarono. Stefano va con papà e io con mamma".

La separazione dei genitori ha lasciato un segno profondo nella sua vita. "La mia mamma è sempre stata una persona molto sensibile e quando è successo l'episodio cercava sostegno da parte di papà, ma lui esprimeva la sofferenza in maniera più silenziosa", ha ricordato. "Di conseguenza litigavano spesso e io mi sentivo causa dei loro litigi. Poi tutto è degenerato, fino ad arrivare al divorzio".

L'amore, la depressione e la rinascita

A soli 18 anni, quindi, Chiara Cainelli decide di andare a convivere con il suo fidanzato dell'epoca, sperando di costruire una nuova stabilità. Ma le cose non vanno come dovrebbero. "Io non volevo pesare sui miei genitori, quindi ho iniziato a cercare lavoro e a 18 anni vado a convivere. L'amore finisce e sono entrata in depressione, mia mamma era fuori dalla stanza, finché non mi ha detto: 'Io ci rinuncio, non riesco più ad aiutarti. Voglio solo chiederti: tu ti vuoi bene?'. Quella è stata la domanda più difficile a cui ho dovuto rispondere".

Il punto di svolta, dichiara la gieffina, arriva proprio con questa domanda della madre. "Non avevo una risposta, ma da quel momento ho capito che dovevo ricostruirmi".

Oggi, dopo anni di difficoltà, Chiara Cainelli ha ritrovato il rapporto con la sua famiglia e un nuovo equilibrio interiore. E aprendosi al Grande Fratello ha concluso: "A 23 anni ho preso casa e ho dato una copia delle chiavi a mio fratello Stefano perché io per lui sono sempre qui".